مال وأعمال

لندن (رويترز) - اظهر مسح ان انشطة الشركات في منطقة اليورو نمت قليلا الشهر الماضي لكن ظلت ضعيفة حيث عوض تحسن متواضع لكنه واسع النطاق لقطاع الخدمات اثر استمرار الهبوط الحاد لانتاج المصانع. وعزز ترشيح الاتحاد الأوروبي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لتخلف ماريو دراجي في رئاسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي. ولن يسهم صدور القراءة النهائية لمؤشر آي. اتش. اس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو والذي يعد معيارا جيدا لسلامة الاقتصاد الكلي، في تغيير تلك التوقعات. وصعد المؤشر الى 52.2 من 51.8.

