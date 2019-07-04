مال وأعمال

فيينا - «كونا»: قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي ان الكويت تعتزم انشاء اول مجمع تكنولوجي صناعي لتنمية قدرة الكويت الصناعية.

واضاف تقي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في اعمال الدورة الـ47 لمجلس التنمية الصناعية التابع للامم المتحدة (يونيدو) انه سيتم الانتهاء من الدراسات الاستشارية لمكونات واقسام وادارة المجمع الذي سيقام على مساحة 200 الف متر مربع قبل نهاية العام الجاري.

واشار الى انه سيتم الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتنفيذ المشروع فضلا عن الاستفادة من خبرات منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

واوضح تقي ان المشروع سيكون له دور في الاسهام في الابحاث التقنية الصناعية وتشجيع الابداع والابتكارات الصناعية التكنولوجية للاستفادة منها في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة ومصادر المياه.

وذكر ان المشروع سيوفر مراكز تدريب وتأهيل لقطاع العمل الصناعي لافتا الى انه سيتم تخصيص جزء من المجمع التكنولوجي الى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.

وأكد تقي اهمية تطبيق المناهج المعيارية في المنشآت الصناعية لادارة كفاءة الطاقة.

وقال تقي خلال مناقشة بند انشطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مجال الطاقة والبيئة في اجتماعات الدورة الـ47 لمجلس التنمية الصناعية ان «تطبيق المناهج المعيارية سيكون له دور كبير في تخفيف التكلفة التشغيلية والتأثير البيئي المباشر من خلال تقنين استخدام مصادر الطاقة المشغلة».

وأكد تقي ان الكويت تأمل في الاسراع في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والعمل على تطبيقها بشكل صحيح لاسيما وان العالم يشهد طفرة صناعية وعمرانية غير مسبوقة قد تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري. واشار الى ان العالم يشهد خلال الوقت الراهن ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة ما اثر بشكل سلبي على الحياة البرية والبحرية فضلا عن دوره في اتساع رقعة التصحر وجفاف المناطق الزراعية.

وبين ان الاستخدام الكثيف لأجهزة التبريد نظرا لارتفاع درجات الحرارة اسهم في زيادة التلوث البيئي واتساع رقعة الاراضي الصحراوية وندرة المياه ما سيؤثر سلبا على مستقبل مصادر الطاقة والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.

واوضح تقي ان احد اسباب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هو عدم الالتزام بتطبيق اهداف التنمية المستدامة بالكامل خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات التي تضر بطبقة الاوزون.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي اعمال الدورة الـ47 لمجلس التنمية الصناعية التابع لـ(يونيدو) بمشاركة خبراء يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بمشاركة وفدا من الهيئة العامة للصناعة برئاسة المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي.

