مال وأعمال

أعلن بنك برقان انه نجح في اصدار اوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في اسواق رأس مال الدين الدولية. وتتفق هذه الأوراق المالية مع الهيكل التنظيمي لبازل 3 الذي تبناه بنك الكويت المركزي.

وجاءت العملية بعد حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية في لندن، هونغ كونغ، سنغافورة، ابوظبي، ودبي. وبعد ما تلقاه البنك من استطلاعات ايجابية من الحملة الترويجية، حصد سجل الطلبات زخما قويا من المستثمرين عالمياً، والذي سمح للبنك في اصدار اوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.750 % (و بهامش قدره 400.7 نقطة اساس فوق معدل الخزينة الأميركية لخمس سنوات). وشهدت العملية طلباً قوياً من قاعدة متنوعة للمستثمرين والتي سمحت بتوزيع متوازن. وعلى الأخص، تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (51 %)، آسيا (22 %)، اوروبا (26 %)، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (1 %). بالإضافة الى ذلك، كان التخصيص متوازنا بشكل جيد بين عدة حسابات، منها البنوك (30 %)، البنوك الخاصة (26 %)، مديري الصناديق (37 %)، صناديق التقاعد وشركات التأمين (3 %) والمستثمرين الآخرين (4 %) مما عزز قائمة الطلبات. وعلق ماجد العجيل، رئيس مجلس الادارة لبنك برقان، قائلاً: «ان نجاح هذا الاصدار هو شهادة على قوة سوق الكويت المالي وقوة ائتمان بنك برقان. نحن نود ان نعبر عن خالص امتناننا الى بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال الكويتية على حرصهم ومهنيتهم خلال عملية الاصدار».

صرح مسعود حيات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان، قائلاً: «ان قائمة الطلبات المتنوعة وذات الجودة العالية والتي فاقت حجم الاصداربـ 4.4 مرات تعكس ثقة المستثمرين على مستوى المنطقة والمستوى العالمي في استراتيجية البنك، والادارة المالية الحصيفة، والتطلعات للنمو والتطور».

كان الاصدار جزءا من ممارسة تمويل واسعة. وعلى الأخص، تم القيام بها بالتزامن مع عرض شراء ما نسبته 46.04 % من قيمة الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال (والسابق اصدارها في 30 سبتمبر 2014) بمبلغ اجمالي وقدره 230,185 مليون دولار بسعر 100.85 % من القيمة الاسمية. وتعد استراتيجية عرض اعادة الشراء بالتزامن مع الاصدار الجديد الأولى من نوعها في المنطقة.

