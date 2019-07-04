مال وأعمال

اطلــــق بنــك الكويــت الوطــني حملتــه الترويجيــة الجديــدة لمكافــأة عمــلاء باقــة الشبــــــاب والفــــــــوز بــواحــــــــدة مـــــن اربــــــــع رحـــــــلات لحضــــــور نهــــائي FIFA eWorld Cup 2019 في لندن بالتعاون مع Visa. وسوف يتمكن كل فائز من اصطحاب شخص من اختياره في هذه الرحلة المميزة.

يأتي هذا العرض الجديد في اطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع ما بين شركة Visa العالمية وبنك الكويت الوطني وهو البنك الوحيد على مستوى منطقة شرق ووسط اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي انفرد باطلاق حملة ترويجية لدعم FIFA eWorld Cup 2019 في لندن برعاية Visa. وفي سياق تعليقه على اطلاق هذه الحملة الجديدة، اعلن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائلاً: «يسعدنا تقديم هذه الحملة الحصرية الجديدة لحضور فعاليات تلك البطولة التي اصبحت محط اهتمام عالمي كبير، حيث نركز جهودنا في بنك الكويت الوطني على تقديم خدمات وعروض فريدة ومميزة لتلبية احتياجات عملائنا بما يتناسب مع انماط حياتهم المختلفة لاسيما عملاء حساب الشباب».

وأضاف العثمان قائلاً: كما نواصل دائما تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع Visa وذلك في اطار سعينا الدائم لتطوير وتنمية حلول الدفع المبتكرة والمتطورة وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية وأعلى مستويات الأمان بهدف تلبية متطلبات واحتياجات عملائنا، مع الحرص على تقديم المكافآت والعروض المميزة في ذات الوقت.

من جانبه، اعلن محمد اسماعيل، نائب الرئيس الأول للتسويق لمجموعة دول شرق ووسط اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Visa قائلاً: نسعى في Visa دوماً من خلال شراكتنا العالمية والاقليمية الى التوفير للعملاء وحاملي بطاقات Visa اوقات لا تنسى.

