مال وأعمال

وفر بيت التمويل الكويتي «بيتك» بطاقة فيزا Signature الائتمانية التي تتمتع بمميزات متنوعة من اهمها ميزة الاسترجاع النقدي حتى 6% من قيمة المشتريات شهريا، حسب الشروط والأحكام الموضحة على موقع «بيتك» الالكتروني وذلك ضمن اطار الاهتمام بالعميل والحرص على مكافأته، والاستمرار في تقديم وتعزيز باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعات العملاء وتعزز مكانة البنك الرائدة عالميا. ومع قدوم موسم السفر والتسوق، بامكان حاملي هذه البطاقة الاستمتاع بسفرهم وتسوقهم من خلال هذه البطاقة التي توفر لهم باقة فريدة من المميزات للتمتع بتجربة عالم من المزايا الحصرية، والرفاهية والأمان عند استخدامها، هذه المزايا تم اختيارها بكل عناية ودقة لتلائم نمط الحياة الخاصة للعميل. بالاضافة الى ذلك، تتميز بطاقة «بيتك» فيزا Signature الائتمانية بأنها مدعومة بتقنية الشريحة الذكية، بالاضافة الى تقنية عدم التماس (فيزا باي ويف) لتمكن العملاء من القيام بالدفع للعمليات الشرائية بكل سهولة وأمان مع ميزات الأمان المتقدمة وأعلى المعايير الدولية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» التي تركز على تبني التكنولوجيا والابتكار وتوظيفهما في طرح خدمات ومنتجات عصرية تساهم في تعزيز خدمة العميل.

وتأتي بطاقة «بيتك» فيزا Signature الائتمانية بعالم من الامتيازات في مكافأة السفر، والطعام، والتسوق، وخدمة المساعد الشخصي وخدمة الحماية حتى ينعم العميل بأعلى مستويات الراحة والأمان. وبامكان حاملي البطاقة الاستمتاع بالدخول المجاني اللامحدود الى اكثر من 900 قاعة تشريفات في المطارات حول العالم، حيث يقوم العميل بتقديم بطاقته في القاعة المشاركة في برنامج «LoungeKey» ويستمتع بالدخول المجاني. وتقدم البطاقة تأمين سفر شاملا للعملاء ولكل فرد من افراد العائلة عند السفر خارج الكويت، مع تغطية تأمين تصل حتى 500 الف دولار.

