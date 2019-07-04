مال وأعمال

أكدت شركة «وثاق» للتأمين التكافلي، اهمية وجود الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين في تطوير اعمالها وعوائدها وتحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع الأرباح وقياس دقة المخاطر وحماية مدخراتها وحقوق مساهميها.

وقال عبدالرحمن السويدان -الرئيس التنفيذي- ان الخبير الاكتواري يسهم في نقاط كثيرة في مجالات التأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة، كما يسهم في تحليل عوائد الاستثمار، وتحليل تطور المخاطر، وتحليل المصاريف العامة للمؤسسات والشركات وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات اعادة التأمين، فضلا عن المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية. وأضاف السويدان ان الدول المتقدمة تستفيد من الخبير الاكتواري في ادارة الأخطار بالشركات وادارة الأصول والملاءة المالية للتوافق مع متطلبات قواعد الملاءة المالية، الى جانب الاستفادة منه في فهم الأعمال المالية والتدفقات النقدية على المدى الطويل، لديه القدرة على تطبيق المهارات الكمية والأدوات لتسعير وتقييم المخاطر، ومعرفة انواع التأمين وتطبيقاته، والتعامل مع التشريعات الجديدة.

وأشار الى انه رغم اهمية ودور الخبير الاكتواري بالنسبة لشركات التأمين، الا ان قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بالزام وجود خبير اكتواري في كل شركة من المتوقع ان يواجه صعوبات ابرزها قلة عدد الخبراء الذين لا يتجاوز عددهم الـ 15 خبيرا، فضلا عن كونه يرتبط بميزانيات شركات التأمين اذ من المتوقع ان يكلف وجود الخبير نحو 6 آلاف دينار شهريا (نحو 19,8 ألف دولار).

وذكر السويدان ان مثل هذه القرارات يجب ان تكون مبنية على اسس سليمة وأن تتم دراسة تبعاتها وأبعادها المستقبلية على السوق، فعلى الرغم من انه في الكويت يتم الترخيص للاكتواريين بنفس المعايير المعتمدة عالميا الا ان هناك بعض الشروط التي تجعل من المسألة شبه تعجيزية، ما يجعل مهمة الاعداد والترخيص لجيل من الشباب الكويتي في العلوم الاكتوارية غاية الصعوبة.

