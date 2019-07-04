مال وأعمال

اكد اقتصاديون ان نجاح وزير المالية د. نايف الحجرف في تجاوز ثاني استجواب له خلال اقل من شهر هو دليل على قوة موقفة وقانونية ودستورية قرارته النابعة من العمل للصالح العام واصلاح الاخطاء والاشكاليات الكبيرة التي شهدتها بعض الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة من اخطاء تسببت في خسائر كبيرة للمال العام لافتين ان ردود الحجرف على الاستجواب امس اكدت انه العمل الجاد والتفاني للوطن ليس شعارات بل عمل دؤوب ومتواصل للتحقيق الحلم في تنفيذ الكويت الجديدة 2035.

واشاد الاقتصاديون في تصريحات لـ «النهار» بردود الوزير الحجرف التي فندت خلالها جميع محاور الاستجواب بشكل ديموقراطي رغم سعي البعض الى شخصنة الاستجواب امس بعد فشلهم في الاستجواب الاول الا انه تجاوز ذلك في سعيه لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والملفات التي بدأ وزير المالية في التعامل معها مستغلا خبرات السنين والحنكة المعروفة عنه لإغلاق قضايا تم فتحها منذ سنوات وهي ليست بغريبة عليه فدرايته التامة بكل الملفات الاقتصادية تأتي من ترؤسه لهيئة أسواق المال على مدار ما يزيد على 3 سنوات ماضية والتي توجت بترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد تغيرات جذرية وقرارات جريئة تم تطبيقها طوال فترة رئاسته، بالاضافة الى طرح قضايا الإصلاح الاقتصادي من معالجة تخفيض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق والدعم الحكومي وفرض ضرائب جديدة

وشدد اقتصاديون على ان الوزير الحجرف يقود عملية جراحية لانقاذ ميزانية الدولة التي اصبحت تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق يضمن الحفاظ على رفاهية المواطن ويحقق استدامة مالية طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي موضحين الى ان هذه الملفات تعد شعبوية وشائكة لانها تمس جيوب المواطنين الذين اعتادوا لسنوات على سماع مصطلحات دولة الرفاه التي عرفت بها الكويت لسنوات طويلة ما يجعل هو ما يجعل البعض يضرب فيه من اجل التكسب الانتخابي.

واوضح اقتصاديون ان نجاح الوزير د. نايف الحجرف خلال اقل من شهر في تجاوز استجوابين هو تأكيد على انه يعمل ضمن فريق عمل من القيادات والخبراء أصحاب الكفاءات والخبرات في التعامل مع القضايا الاقتصادية لديهم إلمام كامل بكل التفاصيل ويعرفون جيدا الأهداف التي يجب ان يتم تحقيقها في أسرع وقت وبكفاءة عالية وقد ظهر ذلك جليا في معالجته لملف عجز الموازنة الى السطح منذ 3 سنوات بالتزامن مع تراجع أسعار النفط ليبقى محاصرة العجز والقضاء عليه أبرز قضايا «المالية» العاجلة للعمل على زيادة ايرادات الدولة غير النفطية وإيقاف الهدر في الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل المحاسبي بما يخفض الإنفاق ويزيد الإيرادات ويقضي على العجز بعيدا عن ارتفاع أسعار النفط او انخفاضها، كما استطاع وقف استنزاف الاحتياطي العام للكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث تسارعت وتيرة السحب منها خلال السنوات الثلاث الماضية مع عدم قدرة الايرادات النفطية على تمويل المصروفات الخاصة بالموازنة

واشار الاقتصاديون الى ان الوزير الحجرف تنجح في انشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، لرسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وبحسب المؤشرات فقد حققت تغيرا ملموسا في هذا الملف، بالاضافة الى وضع وزارة المالية سيناريوهات وخطط بديلة لوقف الهدر واوجه الخلل وعلاج الثغرات المحاسبية وقد بدأت بالفعل بترشيد مصروفات الوزارات والجهات الحكومية واعادة تنظيم المهام الرسمية الخارجية، وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها.

أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الأسبق محمد حمود الهاجري إلى أن تجديد الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف نتيجة طبيعية وحتمية لهشاشة وشخصانية في طرح الثقة ببعض الوزراء بعد الاستجوابات والعدد الذي يحصل عليه مؤيدو طرح الثقة لم يفرقوا بين الاستجواب الأول والثاني.

وأضاف أن مجلس الأمة فقد قيمته رقابياً وتشريعياً بعد كم القوانين الاقتصادية التي أقرت بنهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفاً أن الوزير الحجرف نال ثقة نواب الأمة بامتياز لثبات موقفه الاصلاحي وقوة حجته التي جعلته ينال الثقة عن استحقاق وجدارة.

ولفت أن الواقع الاقتصادي الحالي يعكس حالة الركاكة التي تعاني عدداً لا بأس به من التشريعات الاقتصادية التي تحتاج لمزيد من التعديل والتغيير.

وأوضح أن التعرض لوزير وزارة المالية التي تمثل العصب الأساسي للأداء الاقتصادي والذي يجب أن يراعي أن لا تعرض لهذا الابتزاز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي نحن باشد الحاجة إليه.

وأوضح أن أداء نايف الحجرف كان بشكل عام جيداً ويدلل على قدرته العالية في إدارة الملفات الاقتصادية، مضيفاً أن الوزير الحجرف كان من الحصافة والذكاء لتمرير ميزانية الهيئة العامة للاستثمار من قبل النواب والتي تزامنت مع مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وهو أمر يدلل على براعة وأداء الوزير.

تركة ثقيلة

أكد مشاري المرشاد رئيس مجلس ادارة مجموعة المرشاد القابضة الكويتية أن تجديد الثقة في د. نايف الحجرف وتفنيده لمحاور الاستجواب يعد رسالة بنظافة اليد والقرار وانه يعمل وفقا للقانون ولصالح الكويت الجديدة ضاربا بالفساد بيد من الحديد من خلال اغلاق ومتابعة محاوره للقضاء عليه لافتا الى الخطوات الاصلاحية للوزير المالية ستسهم في اصلاح الاعوجاج في هيئات ومؤسسات الدولة.

وقال المرشاد ان تجديد الثقة للوزير للمرة الثانية على التوالي خلال فترة وجيزة يؤكد انه يسير على الطريق الصحيح خاصة مع الممارسة الديموقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب حيث تميز بالكفاءة الرفيعة والاقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته امس حيث كانت فرصة للوزير في توضيح جميع الحقائق أمام الشعب الكويتي، موضحا ان الحجرف كان نموذجا في رده رغم تعرض العض بالتجريح الشخصي ولعائلته وهم محشومون من ذلك.

وزاد المرشاد ان من الأمور الاهم التي كشفها وزير المالية هي تشكيل فريق من المخلصين في مؤسسة التأمينات لرصد وملاحقة كل دينار تمت سرقته من أموال الكويتيين ورصد وملاحقة كل دينار تمت سرقته من أموال الكويت لافتا الى ان الوزير ورث تركة ثقيلة من الاخفاقات لمؤسسة التأمينات وشركة ابراج القابضة الاماراتية.

وشدد المرشاد على ان الجميع اشاد بالاستجواب الذي اكد ان الكويت ستبقى متميزة بديموقراطيتها وشعبها وفقا لحقوق نص عليها الدستور وان الوزير مستمر في حماية المؤسسات التي يشرف عليها والإخلاص للوطن ولاء ووفاء للقيادة السياسية على منحته هذه الثقة

حماية المال العام

وأوضح خبير الأسواق المالية ميثم الشخص أن الاستجواب وطرح الثقة في مجمله كان مناورة سياسية بحتة ولم يكن هناك نظرة اقتصادية للمستجوبين، فيما أصر المستجوب على أنه لا تفريط في المال العام.

وأوضح الشخص أن جميع التحليلات السياسية قبل جلسة طرح الثقة أجمعت أن العدد لن يزيد على 17 عضواً وقد جاء عدد من قدموا طرح الثقة 16 نائباً وبالتالي فإن الحجرف قد حصد الثقة قبل طرح الثقة.

ولفت أن طرح الثقة بالوزراء يؤدي إلى غياب الاستقرار والرؤية طويلة المدى ويؤدي إلى غياب الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل.

وأشار إلى أنه من اللافت للنظر أن من قاموا بتمرير ميزانيات الجهات الحكومية فيهم من قدم طرح الثقة في الوزير الحجرف ما يدلل أن الاستجواب من أساسه كان مناورة سياسية.

استقرار اقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرباح أن تجديد الثقة في وزير المالية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، لافتاً إلى أن الاستقرار الاقتصادي لا يختلف باي حال من الأحوال عن الشق السياسي.

وبين أن الوزير الحجرف منذ أن قدم إلى وزارة المالية، تبنى رؤية إصلاحية تعتمد على تقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات.

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية للكويت مبادئها ومرتكزاتها تستمد من منظومة القيم والتقاليد العريقة التي جبل عليها المجتمع الكويتي، الذي تميز منذ بدايات نشأته بقيم التسامح والتكافل، والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، وتبادل المشورة، ومد يد العون إلى الآخرين، مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية هي اساس الاقتصاد الوطني، وقوامه التعاون بين النشاطين العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، كما تؤكد على إسهام الكويت في ركب الحضارة الإنساني.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق تحسن مطرد في موقعها على سلم التنافسية الدولية، وذلك من خلال التطوير المتواصل في بيئة الأعمال المحلية، بهدف تشجيع المستثمرين والمبادرين من المواطنين، وكذلك جذب واستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من خارج الدولة، كما تسعى الدولة إلى تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في مختلف أجهزة وإدارات الدولة والحد من تفشي البيروقراطية، وترهل القطاع العام وتدهور إنتاجيته.

وذكر أن الحجرف عمد إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، حيث الاعتماد الشديد للدولة في دخلها على مورد ناضب وغير مستقر، إضافة إلى هيمنة القطاع العام على ملكية النشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية وتفشي البطالة المقنعة في الوظائف الحكومية، وهيمنة العمالة غير الكويتية على النشاط الخاص، وتصحيح مخرجات التعليم لعدم موائمتها لاحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن معالجة الاختلالات، وسلم الأولويات في التوجهات الاستراتيجية للدولة وخططها التنموية، وبرامج العمل الحكومي.

رد فني

واتفق مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد ناصر الشهري أن الاستجواب من بدايته خطأ، متسائلاً كيف يمكن استجواب وزير على قانون وضعه مجلس الأمة، قائلاً ما قام به الوزير الحجرف هو تطبيق القانون وفي حال تعديله فإن الأمر يلزم موافقة حكومية ونيابية عليه.

ونفى الشهري أن يكون للاستجواب طابع قبلي أو طائفي، وإنما كان استجواباً هشاً في محاوره الفنية ولم يكن مبنياً على أسس فنية سليمة.

