مال وأعمال

قالت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السابقة نجاة السويدي إن الالتزامات الحكومية والوضع المالي الراهن الذي تمر به الميزانية العامة تجعل السياسات الحكومية متحفظة وتتخذ منحى الترشيد في الانفاق وما فعله الوزير هو تطبيق القانون ولا يمكنه تغيير القوانين إلا بناء على موافقة حكومية ونيابية عليه. وأوضحت أنه كما تسعى الحكومة لتحقيق العدالة والتوازن في الانفاق، فإن هناك مطالبات كثيرة من قبل مواطنين بتحسين مستويات الصحة والتعليم ووضع المستشفيات والعمل على تعزيز وضع واستقرار العمل الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية التي يحتاج إليها المواطنون.

