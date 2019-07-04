loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السويدي: الإصلاحات الاقتصادية أولوية حكومية


قالت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السابقة نجاة السويدي إن الالتزامات الحكومية والوضع المالي الراهن الذي تمر به الميزانية العامة تجعل السياسات الحكومية متحفظة وتتخذ منحى الترشيد في الانفاق وما فعله الوزير هو تطبيق القانون ولا يمكنه تغيير القوانين إلا بناء على موافقة حكومية ونيابية عليه. وأوضحت أنه كما تسعى الحكومة لتحقيق العدالة والتوازن في الانفاق، فإن هناك مطالبات كثيرة من قبل مواطنين بتحسين مستويات الصحة والتعليم ووضع المستشفيات والعمل على تعزيز وضع واستقرار العمل الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية التي يحتاج إليها المواطنون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة