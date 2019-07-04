الخميس 04 يوليه 2019 ,01 ذو القعدة 1440
رقم العدد:
3722
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
مرأة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
مرأة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
زايد الزيد
عبدالستار ناجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
الميزانية الجديدة: العجز المتوقع 8.2 مليارات دينار
نايف المرداس كشف المستور: «الاستبدال» ليس ربا وهايف يعلم ذلك
الحجرف «سوبر» وزير.. ثقتان في شهر
الغانم: أوضاع المنطقة تحتم علينا التصرف كرجال دولة وتحمل المسؤولية الوطنية
المبارك: التحديات كبيرة لوضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة
البرازيل أسقطت الأرجنتين في طريقها إلى النهائي
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة