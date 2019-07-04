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«أم سعود» مكانك خالٍ!


وسط حضور العديد من الفنانين والإعلاميين في حفل افتتاح المهرجان العربي لمسرح الطفل، الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نفتقد وبشدة غياب السيدة عواطف البدر رائدة مسرح الطفل في الكويت والخليج، التي كان له اليد الطولى في تأسيس مسرح الطفل والنهوض به، بل يسجل لها هذه النهضة الكبرى التي يعيشها مسرح الطفل ليس في الكويت وحدها، بل في دول المنطقة.
ونحن إذا نتساءل عن الغياب، فإننا في الحين ذاته نتوجه بالعتب للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأيضا إدارة المسرح وإدارة المهرجان على غياب السيدة الرائدة والمؤسسة لمسرح الطفل الأستاذة عواطف البدر.
ومكانك خالي.. أم سعود.


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