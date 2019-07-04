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انطلقت على مسرح الدسمة امس الاول الثلاثاء فعاليات الدورة السابعة من المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بعرض مسرحية «ماي دريم» وتكريم الفنان عبدالناصر الزاير باعتباره شخصية المهرجان هذا العام.

وعبّر الزاير خلال تكريمه من قبل الأمين العام للمجلس الوطني بالإنابة كامل العبدالجليل والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش ومدير إدارة المسرح أحمد التتان عن سعادته البالغة بهذا التكريم الذي أهداه إلى الكويت.

وردد خلال التكريم بعض الأغنيات الجميلة التي انتشرت في أوساط الطفولة مثل مقدمة «رسوم عدنان ولينا»، مشيرا في تصريح صحافي إلى أهمية «المهرجان» الذي تختتم فعاليات دورته الحالية في 12 يوليو الحالي باعتباره عرسا مسرحيا عربيا ومنصة وملتقى للمبدعين العرب في هذا المجال الإبداعي.وأضاف أن المهرجان المقام برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس «المجلس الوطني» محمد الجبري جاء ليؤكد في المقام الاول أن «الكويت رائدة وتشهد عروضا كثيرة تعبر عن حالة من الثراء الفني». من جانبه قال الأمين العام المساعد لـ «المجلس الوطني» د. بدر الدويش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه تم اختيار الفنان الزاير كونه برز في الأعمال الفنية المقدمة للطفل وقدم نحو 181 حلقة من مسلسل «سمسمية وسمسوم» وابتكر شخصية «أبو العصاقل» كما يمتلك قناة خاصة باسم «زاير كيدز» على موقع «يوتيوب». وأضاف الدويش أن الزاير يمثل شخصية فنية شاملة فهو ملحن وموسيقار وكاتب وشاعر وممثل كما أن له دورا كبيرا وبارزا في مسلسل «سلامتك» التوعوي الذي تنتجه مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدوره، قال مدير إدارة المسرح في «المجلس الوطني» أحمد التتان في تصريح مماثل لـ «كونا» إن المهرجان العربي لمسرح الطفل يفرض حضوره على الساحة الثقافية عاما تلو الآخر ويستقطب مشاركات عربية.وأضاف التتان أن المهرجان الذي يشهد تنافس أربعة عروض مسرحية موجهة للطفل يأتي هذا العام بمشاركة فرقة مسرحية من قطر فضلا على مشاركة تونسية في ورشة مسرح العرائس.تميزت مسرحية الافتتاح بغناء واستعراض مميز للأطفال بعنوان «ماي دريم» وتتناول الأحلام والأمنيات التي يطمح إليها كل شخص في حياته.جاء عرض «ماي دريم» من فكرة وإخراج محمد جمال وتأليف فاطمة العامر وبطولة خالد أحمد ورهف محمد وجنى الفيلكاوي وبدر الهندي وريناد محمد وموضي الدوب ومساعد مخرج خالد أحمد وفاطمة العامر وألحان وتوزيع ومكس علي المتروك وكلمات الأغاني يحيى بوشهري وتصميم ديكور يوسف مطر وتصميم أزياء علي الريس.وعلى هامش الحفل أقيم معرض صور لشخصية المهرجان الفنان القدير عبدالناصر الزاير وثق رحلته في الساحة الفنية فضلا على صور للمهرجان منذ دورته الأولى.

يتضمن المهرجان عددا من العروض المسرحية منها «لوسي والعجوز» لفرقة المسرح الكويتي و«الباندا» لشركة موسترا للإنتاج الفني والمسرحي و«بائعة الكعك» من إنتاج فضاية للإنتاج الفني من دولة قطر.تتخلل المهرجان ثلاث ورش مسرحية موجهة للفئة العمرية من 8 سنوات إلى 21 سنة في الفترة من 6 إلى 12 يوليو الحالي تبدأ من الساعة الخامسة عصرا وتستمر حتى الثامنة مساء.وتشمل هذه الورش «أزياء من تصميمي» من عمر 8 إلى 12 يقدمها بشار الياسين على مسرح الشامية وورشة «الجذاذة الفنية لورشة التحريك» من عمر 8 إلى 21 يقدمها حسان السلامي ونهاد التواتي على مسرح الدسمة و«صناعة العرائس» من عمر 8 إلى 12 عاما تقدمها جيهان اللجمي على مسرح الدسمة.ويهدف المهرجان العربي لمسرح الطفل إلى غرس القيم الثقافية والفنية والتراثية لدى الأطفال وترجمة حرص «المجلس الوطني» على تقديم ما يغذي عقول هذا الجيل القادم من جرعات مسرحية مناسبة يستفيد منها الأطفال والناشئة خلال عطلتهم الصيفية.

