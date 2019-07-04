إضاءات

تنطلق العروض الرسمية لمهرجان مسرح الطفل العربي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بعد الافتتاح الرسمي الذي انطلق يوم امس الاول الثلاثاء . والعرض الجديد الذي سيفتتح العروض الرسمية للمهرجان سيكون مسرحية الاطفال الجديدة «لوسي والعجوز» التي يتحدث عنها الكاتب والمخرج هاني عبدالصمد في تصريح خاص بقوله:

سعيد جدا ان تقدم مسرحية «لوسي والعجوز» في بداية العروض الرسمية لمهرجان مسرح الطفل العربي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. وتقدم المسرحية فرقة المسرح الكويتي . وستقدم المسرحية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس. وعن مسرحية «لوسي والعجوز» قال هاني عبدالصمد: المسرحية من تأليفي وإخراجي وبطولة عدد متميز من نجوم مسرح الطفل يتقدمهم النجم المحبوب عبدالله بهمن وكفاح الرجيب وفهد الخياط والطفلة الموهوبة ملك وخالد الثويني وأمير مطر وناصر الحبيب وعدد آخر من الفنانين في مجال الاستعراضات، وتروي قصة بنت اسمها «لوسي» وهي مشاغبة ولا تحترم احداً حتى أمها.. وهي لا تحب العلم ولا حتى الحيوانات.. وفي ليلة شتوية يطرق باب منزلها عجوز فقير يطلب أي شيء ليأكله .. فتقوم الطفلة المشاغبة «لوسي» بالاستهزاء به وتحاول إهانته وتغلق الباب في وجهه ولا تقدم له المساعدة .. فيغضب هذا العجوز الحكيم ويحاول بأن يدخل لوسي في اختبار مصيري لمعاقبتها ولتعليمها الدرس.. فكيف ستواجه لوسي ذلك الاختبار الصعب .

وعن دعم فرقة المسرح الكويتي قال المخرج هاني عبدالصمد: لا يسعني في هذا الاطار إلا أن أشيد بالدعم الإيجابي الذي قدمته فرقة المسرح الكويتي من أجل مشاركة مسرحية الاطفال الجديدة «لوسي والعجوز» في مهرجان مسرح الطفل العربي بالكويت والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كما أنوه بروح الفريق الواحد لعناصر المسرحية الذين كانوا قد تفرغوا لهذه التجربة المسرحية من قرابة الثلاثة أشهر لتقديم تجربة مسرحية خاصة بالطفل وتناقش مجموعة من القضايا التربوية والاجتماعية في إطار فني استعراضي محبب للأطفال .

ويؤكد هاني عبدالصمد قائلا: ونحن مع بداية العروض الرسمية لهذا العرس المسرحي فإننى أقول وبعد مجموعة من التجارب التي شاركت بها في هذا المهرجان بان مهرجان مسرح الطفل العربي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يمثل واحداً من أهم المواعيد المسرحية الخاصة بعروض مسرح الطفل على المستويين المحلي والعربي حيث تتنافس مجموعة من أهم الفرق المسرحية في العالم العربي لتقديم عروض خاصة بمسرح الطفل بمواصفات فنية وتربوية عالية المستوى. وهو شرف كبير لي شخصيا أن يتم اختيار أحد أعمالي الخاصة بمسرح الطفل للعرض ضمن المسابقة الرسمية لهذا العرس المسرحي. وأجدها مناسبة حقيقية لتوجيه الدعوة للجمهور الكريم والأطفال الاعزاء وذويهم لمتابعة هذا العرض وبقية عروض المهرجان التي ستتواصل حتى 12 يوليو الحالي. وعن الفريق الفني للمسرحية قال: خلف هذا العرض المسرحي الجميل مهندس الديكور د. حسين الحسن ومنفذ الديكور المقداد إبراهيم والإضاءة من تصميم فاضل النصار والأزياء لزينب عبدالسلام وإدارة الانتاج محمد دشتي والألحان عبدالله سالم كما أقوم بتصميم المؤثرات الصوتية والموسيقية. وكما أسلفت هناك حشد من الكوادر خلف الكواليس في مقدمتهم مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي وكوادر الفرقة في مختلف التخصصات والحرفيات.. وفي ختام تصريحه قال الكاتب المخرج هاني عبدالصمد: الدعوة مفتوحة للجميع مساء اليوم الخميس على صالة مسرح الدسمة لمشاهدة مسرحية «لوسي والعجوز» ضمن عروض مهرجان مسرح الطفل العربي .

