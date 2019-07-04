عربيات ودوليات

الرياض- موسكو- الوكالات: شدد مجلس الوزراء السعودي على تمسك المملكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وأكد أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال استعراض مجلس الوزراء لمضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة.

الى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس أن العناصر الأولية لـ «صفقة القرن» الأميركية بشأن تسوية الشرق الأوسط تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشار لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العيثيمين، إلى أن أحداً لم ير ما يسمى بصفقة القرن.

وقال «في الخطة الأولية، سأقول إن هذا الجزء الاقتصادي، كما ذكرت من قبل، يقترح حوالي 50 مليار دولار مستثمرة: حوالي نصف هذا المبلغ في فلسطين والبقية 25 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للدول حيث يتواجد منذ سنوات اللاجئين الفلسطينيين».

وأضاف لافروف «إذا كان هذا يهدف إلى ضمان بقاء هؤلاء اللاجئين هناك إلى الأبد ولهذا تتلقى الدول المعنية بعض الأموال، فإن هذا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

من جهة ثانية أعلن وزير الخارجية الروسي أنه من الضروري استئناف الحوار بين الدول العربية وإيران. وقال لافروف في المؤتمر الصحافي «أكدنا بقلق الانعدام المستمر لتسوية النزاعات، وفي بعض الأحوال تصعيد التوتر في عدد من الدول الإسلامية. وعبرنا عن قلقنا من تصعيد حدة التوتر في منطقة الخليج العربي وقلنا إن العامل الإيراني يؤثر على العمليات السياسية في المنطقة».وأضاف «وأكدنا اقتراحنا حول ضرورة بدء الحوار بين العرب وإيران بهدف تعزيز الثقة والشفافية في مجال النشاط العسكري، والمفاوضات بشأن تشكيل هيكل الأمن الجماعي في هذه المنطقة بمشاركة الدول العربية وإيران وبدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».

وشدد لافروف أيضا على أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وفي مجال مكافحة الإرهاب.

