عربيات ودوليات

عمان- «كونا»: تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» قرارا يؤكد ابقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر فيما طالبت اسرائيل بوقف انتهاكاتها في المدينة المقدسة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة ان القرار جاء بالاجماع خلال اجتماعات «يونيسكو» المنعقدة حاليا في مدينة باكو الأذربيجانية ونتيجة لجهود دبلوماسية اردنية مكثفة بالتنسيق بين الاردن وفلسطين والمجموعتين العربية والاسلامية في المنظمة. واضاف القضاة ان القرار يؤكد على المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس وعلى جميع عناصر الموقف الاردني ازاء البلدة القديمة للقدس واسوارها بما فيها الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ورفض الانتهاكات والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب في هذه الاماكن التاريخية.

وأشار الى ان القرار يؤكد بطلان جميع الاجراءات الاسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها كما انه يعيد التذكير بقرارات «يونيسكو» الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الاسف نتيجة فشل اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في وقف اعمال الحفر واقامة الانفاق وكل الاعمال غير القانونية والمدانة الاخرى.

