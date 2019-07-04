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عواصم- الوكالات: أعلنت إيران الأربعاء أنها تنوي فعليا أن تنتج اعتبارا من الاحد 7 يوليو اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%. وأوضح الرئيس الايراني حسن روحاني أن هذا القرار مرتبط بواقع أن الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق لاتحترم بحسب قوله، التزاماتها بشكل كامل حيال ايران.

وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الايراني «في 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا». وحذر روحاني أيضا من انه اعتبارا من 7 يوليو يمكن أن تستأنف ايران مشروعها الاساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق.

وقال روحاني متوجها الى الدول الاخرى التي لاتزال موقعة على الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، «اذا اردتم التعبير عن أسف فقد فات الاوان واذا اردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الان».وأضاف الرئيس الايراني «سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الاخرى ملتزمة به سنطبق بنسبة 100% الاتفاق حين تتصرف الاطراف الاخرى بنسبة 100%» بموجب بنوده.

من جهة ثانية كشف أمير حسين قاضي زاده هاشمي رئيس الكتلة النيابية الخاصة بـ»الإجراءات الاستباقية ضد التهديدات الأميركية» عن وجود 10 خطط مقدمة من قبل مجلس الشورى الايراني (البرلنان) ضد الولايات المتحدة. بعضها يطال دولا في الجوار. ونقلت وكالة أنباء «إسنا» عن هاشمي قوله إن الخطط هي ضمن إجراءات طالب بها المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف التعامل على قدم المساواة مع قرارات الكونغرس في الولايات المتحدة.

الى ذلك صرّح قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، بأن جيش بلاده يملك أسلحة سرية فريدة من نوعها سيواجه بها واشنطن. وشدد على أنه «إذا توقف العدو على مسافة 200 ميل بحري عن مضيق هرمز، فهذا بسبب عنصر الردع وأسلحتنا السرية تلك»

في المقابل علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس على قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب، واصفاً قرار طهران بالسيئ. واعتبر ترامب أن طهران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم معها عام 2015 قبل فترة طويلة من توليه منصب الرئاسة. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: «إيران كانت تنتهك الصفقة النووية البالغة قيمتها 150 مليار دولار (بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي) مع الولايات المتحدة، وغيرها من الدول قبل فترة طويلة من انتخابي رئيسا» وأضاف «لقد انتهكت الآن الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم. خطوة غير جيدة على الإطلاق.»

الى ذلك وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الآلية المالية التي أقرتها الدول الاوروبية للتعاون مع طهران بانها «لا وجود لها».وقال ظريف في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان «آلية «إنستكس» لا وجود لها وحتى لو تم إطلاقها فستكون مقدمة للتعهدات الاوروبية لذا يتعين على الاوروبيين تنفيذ التزاماتهم».

وفي بروكسل قال وزراء الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان والألماني هايكو ماس والبريطاني جيريمي هانت ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني «كنا واضحين ومتماسكين بأنّ التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على احترام إيران الكامل (لالتزاماتها)».

