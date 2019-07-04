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تونس- الوكالات: قرّر رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، تشكيل لجنة تحقيق فيما تم ترويجه عن شبهة محاولة انقلاب على السلطة عقب تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي إلى وعكة صحية ودخوله إلى المستشفى للعلاج.

وقال الناصر، خلال جلسة في البرلمان إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية بالاتفاق مع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، الذين طالبوا بفتح تحقيق فيما تم ترويجه عن استغلال بعض الأطراف الأزمة الصحية التي مر بها رئيس الدولة، من أجل تنفيذ محاولة انقلاب على السلطة.

وخلّف مرض السبسي، ودخوله المستشفى العسكري للعلاج يوم الخميس الماضي، جدلا سياسيا وإعلاميا بعد تسريبات واتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب على السلطة من قبل اطراف بينها حزب النهضة وتخطيطه لعزل رئيس البرلمان محمد الناصر (85 سنة) لدواع صحيّة والدفع بنائبه الأول في البرلمان، القيادي في الحزب عبد الفتاح مورو وهو ما نفاه هذا الأخير، مؤكدا أنه اتصل شخصيا برئيس البرلمان من أجل القدوم والإشراف على جلسة الخميس الماضي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم في مداخلته بالبرلمان، وجود أطراف في السلطة لم يسمها أرادت يوم الخميس المضي إحداث فراغ في مؤسسة الرئاسة وتحدثت عن شغور مؤقت ودائم بمنصب رئيس الجمهورية، بعد إعلان إشاعة وفاة السبسي، داعيا إلى تكوين لجنة برلمانية وفتح تحقيق جدّي في «محاولة الانقلاب الدستوري» وجمع السلطات في يد سلطة واحدة، وكشف الحقائق للرأي العام.

ومن جهته، أشار نائب الجبهة الشعبية عمار عمروسية، إلى أن بعض النواب حاولوا إيجاد مخارج قانونية للانقلاب على رئيس البرلمان محمد الناصر، لافتا إلى أن إشاعة وفاة رئيس الجمهورية خرجت من مصادر قريبة ومتنفذة في السلطة، واصفا ما حدث الخميس الماضي بـ«الخميس الأسود».

على صعيد اخر أعلنت وزارة الداخلية التونسية امس أن المتطرف الذي فجر نفسه ليل الثلاثاء في «حي الانطلاقة» بالعاصمة هو «العقل المدبر» للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الفائت واسفرا عن مقتل عنصر أمني. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لفرانس برس الأربعاء «الارهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق ان «العنصر الإرهابي الذي يدعى أيمن السميري (23 عاما) كان محل تفتيش ومطاردة من قبل الأمن، وقد نشرت بشأنه الوزارة (الاثنين) منشورا للمواطنين من أجل الإبلاغ عنه».

