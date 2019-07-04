عربيات ودوليات

طوكيو- الوكالات: اكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ان السعودية لا تريد حربا في المنطقة مشددا في الوقت نفسه على أنه «لا يجب السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياساته العدوانية مثل استهداف السفن التي تنقل النفط واستهداف أنابيب النفط، لأن هذا يعد استهدافا لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي»، وحذر من أن «استمرار النظام الإيراني في هذه السياسات يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا».

وأضاف الجبير خلال تصريحات له، في طوكيو، أن لقاءات ولي العهد الامير محمد بن سلمان، بعدد من قادة دول مجموعة الـ20 كانت مطولة وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول ودور المملكة في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وتبادل الآراء حول عدد من قضايا الساعة ومن ضمنها سياسات النظام الإيراني في المنطقة، منوها إلى أن المملكة تقوم بدور كبير في مجموعة الـ20 على صعيد مساهماتها في الاقتصاد العالمي.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن اللقاءات شكلت فرصة للتأكيد على «دور المملكة المحوري والرئيس في توحيد الجهود المبذولة لمساعدة عدد من الدول على مواجهة التحديات وتوحيد الصفوف لضمان استقرارها، إضافة إلى جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب».

