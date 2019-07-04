عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات في طهران العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

وكان نتانياهو أعلن في أبريل 2018 أن فريقا من جهاز «الموساد» نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران في السابق برنامجا للأسلحة نووية. واستند ترامب لتلك الوثائق عندما اتخذ قرارا في الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015. وتنفي إيران أنها سعت من قبل لامتلاك أسلحة نووية واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية.

وقال نتانياهو، بينما كان يمنح يوم الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق «الموساد» الذي استولى على تلك الوثائق إنه ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير 2018.

وقال نتانياهو خلال احتفال خلف الأبواب المغلقة وفقا لنص نشره مكتبه «سألني عما إذا كانت (الوثائق) خطيرة. أبلغته بأنه كان هناك خطر ليس بسيطا والنتيجة بررت هذا الخطر». وقال نتانياهو «ليس لدي أي شك في أن ذلك ساهم في (جعله) يتحقق من صحة قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير».

