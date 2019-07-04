عربيات ودوليات

طرابلس- أ. ف.ب: قتل حوالي 44 مهاجراً في غارة جوية استهدفت فجر أمس مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس، وشنّتها بحسب حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً قوات المشير خليفة حفتر التي تحاول منذ ثلاثة أشهر السيطرة على العاصمة.

وأثارت هذه الغارة إدانات دولية شديدة. حيث اعتبر مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة أن ما حصل «يرقى الى مستوى جريمة حرب».وقال سلامة في بيان «ان هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى» داعيا المجتمع الدولي «لإدانة هذه الجريمة وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من نفذ هذه العملية بما يناقض، وبشكل صارخ، القانون الإنساني الدولي».

ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد من جهته «بشدة» الغارة الجوية على المركز، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن «هذه الجريمة الرهيبة».ودعا في بيان إلى «تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء» مكرراً «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى أن تضمن أطراف (النزاع) حماية المدنيين وسلامتهم، خصوصاً المهاجرين المحاصرين في مراكز الاحتجاز». وأعربت إيطاليا عن «استيائها» و«إدانتها الواضحة للقصف العشوائي على مواقع فيها مدنيين».

وأكد المتحدّث باسم طواقم الإسعاف أسامة علي إصابة 70 مهاجراً أيضاً بجروح وفق «حصيلة أولية». وأضاف أن «العدد مرشّح للارتفاع» مشيراً إلى أنّ 120 مهاجراً كانوا داخل العنبر الذي أصيب إصابة مباشرة في الغارة. وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية جثثا ممدّدة على أرض العنبر وبجانبها أشلاء بشرية اختلطت بمتاع وملابس مضرجة بالدماء. وأضاف أنّ طواقم الإنقاذ كانت لاتزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين، في حين كانت سيارات الإسعاف منتشرة في المكان.

وعقب الغارة أصدرت حكومة «الوفاق» بياناً دانت فيه «بأشدّ العبارات الجريمة البشعة» واتهمت «الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر» باستهداف «مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء» على حد تعبيرها. وأكّدت الحكومة في بيانها أنّ «هذا القصف الذي طال مركز الإيواء كان متعمّداً ولم يكن بشكل عشوائي بل كان باستهداف مباشر ودقيق».

ويشنّ حفتر منذ الرابع من ابريل هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقرّ حكومة «الوفاق» الوطني المناوئة له. ولم تتبنّ هذه الغارة أي جهة لكن وسائل إعلام مقرّبة من حفتر تحدّثت مساء السبت عن استهداف طرابلس وتاجوراء بـ «سلسلة غارات جوية». وغالباً ما تستهدف قوات حفتر ضاحية تاجوراء التي تضمّ مراكز عسكرية تابعة لجماعات موالية لحكومة «الوفاق» بضربات جوية.

وتعليقاً على الغارة، شدّد رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو تاجاني في تغريدة على «ثلاث رسائل أساسية: لايجب احتجاز المهاجرين واللاجئين، لايجب أن يكون المدنيون أهدافاً، وليبيا ليست مكاناً آمناً ليرسل» إليه المهاجرون واللاجئون. وقال المتحدث باسم المفوضية شارلي ياكسلي «نشعر بأسى لهذه الوفيات». وأشار إلى «القلق العميق» للمفوضية إزاء «إشاعات» تتحدث عن أن المركز كان يستخدم «كمستودع للأسلحة». وأضاف أنه «لايجب إرسال أي أحد إلى ليبيا».

وتعهدت قوات حفتر بتكثيف ضرباتها الجوية ضد قوات حكومة «الوفاق» بعدما سيطرت الأخيرة على مدينة غريان (100 كيلومتر عن طرابلس)، التي شكلت مركز عمليات حفتر في معركته ضد طرابلس، على بعد نحو 1000 كيلومتر عن معقله بنغازي في الشرق ويتبادل الطرفان مراراً الاتهامات بتشغيل مرتزقين أجانب أو الاستفادة من الدعم العسكري، الجوي خصوصاً، لقوى أجنبية.

