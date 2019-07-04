عربيات ودوليات

دبي- أ.ف.ب: نفت أبوظبي إرسال أسلحة إلى ليبيا، مؤكّدة أنّ الصواريخ الأميركية التي تمّ العثور عليها أخيراً في قاعدة عسكرية قرب طرابلس ليست ملكاً لها. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنّها «تؤكّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا».وأضافت الوزارة أنّها «تؤكّد أيضاً التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحثّ على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة» في ليبيا.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإنّ قوات حكومة «الوفاق» الوطني المعترف بها دولياً عثرت داخل قاعدة عسكرية كانت تستخدمها قوات خليفة حفتر في مدينة غريان (حوالى مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس) على أربعة صواريخ من طراز «جافلين».وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ الكتابات المدوّنة على الصواريخ الأربعة تشير إلى أنّها بيعت إلى الإمارات بموجب صفقة شملت أيضاً سلطنة عمان في 2008.

