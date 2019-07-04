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الرياض واشنطن الوكالات: أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الذي أدى إلى إصابة العديد من المدنيين ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهانا واضحا على تجاوز ميليشات الحوثي الارهابية لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة مطالبا مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشات الحوثي الارهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الإقليمي.

من جهتها دانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بواسطة طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين بجروح، مؤكدة أنه تم «بأسلحة وتكنولوجيا إيرانية الصنع».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها في السعودية، وهو الهجوم الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع».وأضاف البيان أن هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء. وأضافت «ندعو إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة.

وأكد البيان الأميركي على وقوف واشنطن «بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات».وشددت الخارجية في بيانها على أنها تواصل «حث جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن».

