عربيات ودوليات

بغداد- واشنطن الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان القضاء العراقي يواصل التحقيق مع المتهمين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد. وذكر عبدالمهدي في مؤتمر صحافي ان القضاء العراقي يواصل التحقيق مع 54 متهما باقتحام السفارة وان كل شيء يجري وفق الاصول والقانون.

واكد ان التحقيقات لم تثبت لغاية الان الجهة التي تقف وراء عملية الاقتحام نافيا كل ما يشاع بهذا الخصوص. وعلى صعيد متصل كشف عبد المهدي عن ان جميع الشركات الاجنبية العاملة في العراق تمارس عملها بشكل آمن ولم يحصل انتهاك امني حقيقي لأي مؤسسة عراقية.وكان عدد من المتظاهرين قد اقتحموا قبل ايام مقر السفارة البحرينية لدى بغداد الامر الذي قوبل باستهجان وادانة من القيادات السياسية العراقية.

