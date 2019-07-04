عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: صنَّفت وزارة الخارجية الأميركية جماعة «جيش تحرير بلوشستان» في باكستان وجماعة «جيش العدل» في بلوشستان إيران، والتي كانت تنشط تحت اسم منظمة «جند الله» في السابق بالإضافة إلى قائد بالأمن العسكري لميليشيات «حزب الله» اللبنانية، حسين علي هزيمة، في قائمة التنظيمات والأفراد الدولية الإرهابية.

وذكر بيان للخارجية الأميركية أن تصنيف هذين الكيانين تم بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، حيث عدلت الوزارة التسميات المختلفة لمنظمة «جند الله» الاسم الأساسي الجديد لتنظيم «جيش العدل» والأسماء المستعارة المرتبطة به.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل على حرمان هؤلاء من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات وتنفيذها، كما سيتم حظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الخاضعة للولاية الأميركية، ويحظر عموماً على الأشخاص في الولايات المتحدة الاشتراك في أي معاملات معهم. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن «جيش تحرير بلوشستان» تعتبر «جماعة انفصالية مسلحة»، تستهدف قوات الأمن ومدنيين بشكل رئيسي في جنوب غربي باكستان.