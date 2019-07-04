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موسكو- أ.ف.ب: لقي 14 من البحارة حتفهم في حريق شب على متن غواصة روسية صغيرة معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة في قاعدة عسكرية في مدينة سيفيرومورسك في شمال البلاد، وفق وزارة الدفاع.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «حريقا اندلع في 1 يوليو«خلال عمل «غواصة للبحث العلمي في أعماق البحار».

من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بانه «خسارة كبرى» مطالبا بفتح تحقيق.وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو خلال لقطة تلفزيونية «انها خسارة كبرى للبحرية وللجيش عموما«وأمر بـ «كشف أسباب هذه المأساة». وأوضحت متحدّثة باسم الوزارة أن «14 بحاراً لقوا حتفهم نتيجة تسممهم» جراء تنشقهم الدخان الناتج عن الحريق.وأضافت أن الحريق قد أخمد وأن التحقيق جار لكشف الملابسات.وقالت الوزارة إن الغواصة كانت تجري أبحاثا لمصلحة الأسطول البحري الروسي لدراسة مناطق قريبة من قاع المحيط وفي قاع المحيط نفسه.والحادث ليس الأول من نوعه ففي اغسطس 2000 غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارا.

