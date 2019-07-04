دوليه

مرة جديدة فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسعاه لقيادة منتخب بلاده الى أحد الألقاب الكبيرة، بعد خسارة مريرة أمام الغريم اللدود البرازيل 0-2 في الدور نصف النهائي. وإزاء خيبة الأمل الجديدة ناشدت صحيفة «أولي» الأرجنتينية نجمها بعدم الاعتزال دوليا كما فعل قبل ثلاث سنوات بعد خسارة فريقه نهائي البطولة القارية امام تشيلي بركلات الترجيح قبل ان يعود عنه وقالت على موقعها الرسمي «لا تتوقف عن المحاولة يا ليو». كما ان نجم برشلونة ابتعد عن صفوف منتخب التانغو لفترة ثمانية أشهر بعد خروجه في الدور ثمن النهائي من مونديال روسيا 2018 بسقوطه أمام فرنسا 3-4.بيد ان ميسي طمأن انصار منتخب بلاده بمواصلة مشواره الدولي مؤكدا بانه يريد «الاستمرار في مساعدة» المنتخب الوطني وقال في هذا الصدد «إذا كان يتعين علي المساعدة بطريقة معينة فإني سأفعل ذلك. أشعر بالراحة ضمن هذه المجموعة». واضاف «نملك مستقبلا جميلا مع لاعبين شبان جيدين يحتاجون الى بعض الوقت. يتعين علينا احترامهم».

وكان صاحب القميص رقم 10 في المنتخب وعد قبل خوض غمار النسخة الحالية في البرازيل أنصاره بان يقود فريقه الى اللقب في أحد الأيام بقوله «لن أنهي مسيرتي مع الأرجنتين دون احراز شيء ما».

وكان ميسي المحرك الأساسي في صفوف فريقه على الرغم من الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه من كاسيميرو وأرتور، فمرر الكرة من ركلة حرة داخل المنطقة ليتطاول لها سيرخيو أغويرو فوق الجميع ويسددها برأسه لترتطم بالعارضة، قبل ان يسدد بنفسه كرة اصابت القائم ثم سدد ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون بيكر. وأشاد به مدربه ليونيل سكالوني بقوله «لا مجال للنقاش حول أهميته في صفوف المنتخب. لقد فعل المنتخب البرازيلي كل شيء لكي يمنع وصول الكرة اليه. كان الأمر مؤثرا رؤيته يلعب». وكال له مدرب البرازيلي تيتي المديح بقوله «ميسي استثنائي، انه من كوكب آخر». ولا زالت الأرجنتين بأسرها تنتظر تألق ميسي بشكل لافت في صفوفها من أجل ان يحظى بالمكانة التي يتمتع بها الاسطورة دييغو مارادونا والذي وعلى الرغم من مشاكساته خارج الملعب، يستطيع التبجح بانه قاد بمفرده منتخب بلاده الى اللقب العالمي عام 1986 في المكسيك.

