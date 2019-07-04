دوليه

وجه مهاجم الأرجنتين سيرخيو أغويرو انتقادات حادة للحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين، طالب التانغو فيهما باحتساب ركلات جزاء.

وبدا أن أغويرو تعرض لإعاقة من داني ألفيس في الشوط الثاني، لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة، وردت البرازيل على الفور بهجمة مرتدة ضاعف من خلالها روبرتو فيرمينو النتيجة. وكان خوان فويث مدافع الأرجنتين مندهشا من عدم احتساب مخالفة، لدرجة أنه لم يركض سريعا لإيقاف انطلاقة غابرييل جيسوس، التي أدت للهدف. وبعد ذلك سقط المدافع نيكولاس أوتامندي أرضا، عقب التحام مع آرثر لاعب البرازيل أثناء تنفيذ ركلة ركنية، لكن مناشدات لاعبي الأرجنتين كانت بلا جدوى مرة أخرى. وعن ذلك، قال أغويرو «قالوا لنا إن حكم الفيديو المساعد سيكون مثل الحكم الخامس، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا يكون موجودا». وواصل «كنت أركض داخل منطقة الجزاء وأوقفني ألفيس بقدمه، كانت مخالفة واضحة.. واضحة لدرجة أن فويث توقف وانتظر احتسابها».

