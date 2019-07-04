دوليه

أكد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أنَّ منتخب «سيلساو» قدَّم «كرة قدم كبيرة» أمام الأرجنتين. وقال مهاجم ليفربول الذي صنع الهدف الأول، وسجل الثاني «قدمنا كرة قدم كبيرة، أمام منتخب مثل الأرجنتين. علينا الآن التحضير للنهائي لتقديم مباراة كبيرة في ملعب ماراكانا».

وبسؤاله عن المنافس في النهائي الذي سيخرج من لقاء تشيلي وبيرو في بورتو أليجري، أبدى المهاجم حذره، وقال «لا أدري. إنهما منتخبان خطيران ويجب الحرص». وقيَّم فيرمينيو، أداء الاحتياطيين الذين لعبوا في الشوط الثاني مثل الجناح ويليان، والمدافع جواو ميراندا ولاعب الوسط آلان. وقال «اللاعبون البدلاء كانوا جيدين للغاية وجعلونا أفضل. كلنا نريد مساعدة المنتخب البرازيلي على تحقيق اللقب».

