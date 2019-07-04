دوليه

أشاد مدرب البرازيل تيتي بـ «القوة الذهنية» لفريقه معتبرا بانها كان حاسمة في الفوز على الأرجنتين وبلوغ المباراة النهائية.

وقال في هذا الصدد «الفريق الكبير يبنى من خلال الرأس. الجسد لا يتجاوب الا اذا اظهر اللاعبون قوة ذهنية.

لقد قاموا برد فعل امام الضغوطات». واضاف: «كانت مباراة كبيرة بين منتخبين يملكان مواهب فنية مدهشة. كان ميسي استثنائيا.

انه من كوكب آخر».

وكشف عن خطته للحد من خطورة ميسي بقوله: «من اجل تقليص المساحة التي يعمل فيها ميسي، قمنا بتغيير اسلوبنا في اللعب من خلال ارجاع فيرمينو بعض الشيء لكي يقطع المساحات في منطقته».

وتابع: «منتخب البرازيل قدم مباراة متسقة للغاية، ويجب أن أؤكد أنه في المباريات الكبيرة، لا يجب أن تسيطر على الكرة طوال الوقت».

اما سكالوني فاعتبر بان فريقه كان يستحق بلوغ مباراة القمة بقوله «كان يجدر بنا ان نكون الفريق الذي سيخوض النهائي لاننا نستحق ذلك من دون ادنى شك. لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الاحيان».

من جهته، قال قائد البرازيل داني الفيش «انها خطوة اضافية نحو الهدف المنشود. كثيرون شككوا بنا لكننا في طريقنا الى حصد ثمار العمل الذي قمنا به».

