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أكد أمين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر وجود مشاورات مع الأندية لطلب عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة من أجل محاسبة الاتحاد على «الأخطاء الكثيرة» التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية. وقال بوسكندر لـ «النهار» أن الأمر قد يصل إلى طرح الثقة بالاتحاد في حال اتفقت الأندية على ذلك، موضحاً: «حتى لو لم يصل الأمر إلى طرح الثقة، فإننا نرى من واجبنا كجمعية عمومية أن نحاسب الاتحاد على كل الأخطاء التي حدثت، لأن هذا هو الدور المنوط بنا».

وتابع: «نقوم حالياً بالتشاور مع الأندية مع أجل الوصول إلى القرار، ونحتاج إلى عدد الثلثين من أجل التقدم بطلب عقد جمعية عمومية، وفي كل الأحوال سنقوم بالإعلان عن أسماء الأندية التي أيدتنا في هذه والأخرى التي رفضتها»، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه لكل وجهات النظر. وشدد بوسكندر على أن الأمر لا يتعلق فقط بحادثة استبعاد نادي كاظمة عن المشاركة في بطولة الأندية العربية، وقال: «استبعاد كاظمة من المشاركة في البطولة العربية يعتبر أمر جانبي بالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة باتحاد الكرة، والتي ينبغي أن يحاسب عليها أعضاء الاتحاد حتى لو وصل الأمر إلى اقتراح طرح الثقة». وأشار بوسكندر إلى أن اتحاد الكرة ينطبق عليه الآن المثل الشهير «إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه»، لافتاً إلى أن الأندية يجب أن تطبق هذا المثل مع الاتحاد في الوقت الحالي.

