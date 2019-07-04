محلية

تعقد اللجنة الأولمبية الكويتية في 06:00 مساء اليوم جمعية عمومية غير عادية في فندق راديسون ساس لمناقشة 3 بنود. ويبرز في مقدمة هذه البنود اختيار 3 أعضاء للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي تتكون من 6 أعضاء 3 منهم بالتعيين من قبل وزارة العدل، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي واعتماد بعض اللجان الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الدولية التي عدلت أوضاعها في الفترة الأخيرة. في سياق متصل، أكد الشيخ فهد حرص اللجنة الاولمبية على دعم ابطال الكويت في جميع المحافل الدولية وتذليل العقبات كافة امامهم لتحقيق الانجازات الرياضية. وقال الشيخ فهد عقب اجتماعه امس مع بطلي الكراتيه الشقيقين سلمان ومحمد الموسوي ان اللجنة ستسخر جميع الامكانيات لهم لخوض الدورة العالمية الاولى للالعاب الشاطئية التي ستنظمها قطر اكتوبر المقبل.وأضاف ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لخدمة ابناء الرياضة الكويتية لافتا الى ان دعم ابطال الكراتيه يعد واجبا يقع على عاتق جميع المسؤولين عن الرياضة في البلاد. وأعرب عن امله بأن يحقق الشقيقان نتائج متميزة وصولا لمشوار التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020.

من جانب آخر، ناقش رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة خطط العمل المستقبلية للاتحاد وكيفية النهوض باللعبة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ فهد لمقر الاتحاد مساء الأول من أمس، ورافقه في الزيارة أمين سر اللجنة حسين المسلم ورئيسة لجنة المرأة فاطمة حيات.

من جانبه، هنأ رئيس اتحاد اللعبة حسين عاشور، الشيخ فهد ناصر الصباح على فوزه برئاسة اللجنة الاولمبية، كما هنأ أعضاء مجلس الادارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم. وشكر عاشور الشيخ فهد على الزيارة لمقر الاتحاد، مؤكداً ان حضوره يثلج الصدر ويمثل دعما كبيراً للاتحاد ومجلس ادارته،» ويدفعنا بقوة للعمل والنهوض باللعبة على جميع الأصعدة».

