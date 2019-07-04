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يخوض الأزرق اليوم تدريبه الأخير على ملعب عبدالرحمن البكر بمقر اتحاد الكرة قبل المغادرة إلى لندن بعد غد السبت لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر حتى 27 يوليو استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق أغسطس المقبل والتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ومن المقرر أن يمنح الجهاز الفني بقيادة الكرواتي روميو يوزاك اللاعبين راحة يوم غد الجمعة من أجل الاستعداد للمغادرة إلى لندن يوم السبت.

وكشف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عبدالمجيد البناي عن إعداد برنامج متكامل للارتقاء بمعدل اللياقة البدنية بشكل تدريجي لتجهيز اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ولفت البناي إلى أن المرحلة الأولى بدأت بالجري في اليوم الأول للتدريبات وخضع اللاعبون بعدها لقياس معدل اللياقة عبر الأجهزة المخصصة لذلك، ثم بدأت المرحلة الثانية التي تم فيها قياس المعدل في صالة حديد، على أن تزيد الجرعة خلال تدريبات اليوم، مؤكداً أن المرحلة الأهم ستكون خلال المعسكر في لندن.

ولفت إلى أن الجهاز الطبي حرص على وجود أجهزة متطورة تعمل على اراحة عضلات اللاعبين، مبينا أن هذه الأجهزة تقي اللاعبين من الإصابات العضلية «لكنها لا تمنعها تماما».

وأضاف: «سيحصل اللاعبون خلال المعسكر على مكملات غذائية عضلية بشكل كامل، هذا إلى جانب اطلاع الجهاز الطبي على المعدل البدني بشكل يومي لحمايتهم من الإصابات أيضا».

وأشار البناي أنه اخضع لاعبي المنتخب لقياس معدل اللياقة البدنية للوقوف على المعدل البدني عند كل منهم، مبينا أن هناك تفاوت في المعدل، خصوصاً أن بعض اللاعبين يواصلون التدريبات بشكل شبه يومي بعد انتهاء الموسم، بخلاف البعض الآخر الذي يكتفي بالتدريبات مع النادي أو المنتخب. وشدد على أن اللاعبين سيصلون إلى معدل اللياقة البدنية المأمول خلال المعسكر، خصوصا أن المنتخب سيلعب هناك 6 مباريات تجريبية.

وذكر أنه أخضع 19 لاعباً من قائمة الأزرق فحوصات طبية دقيقة، على أن يخضع بقية اللاعبين للفحوصات ذاتها قبل المغادرة إلى لندن، ثم ترفق نتائج الفحوصات في ملف خاص بكل لاعب في اللجنة الطبية بالاتحاد، وملف أخر في مركز الطب الرياضي بالهيئة العامة للرياضة، علما بأن هذه الفحوصات أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعمم بها قائمة تحتوي على اجراء 18 فحصاً. وأكد أن الموسم المقبل سيشهد إجراء فحوصات طبية مماثلة على جميع لاعبي المنتخبات الوطنية على مستوى فرق السن العام والمراحل السنية بالإضافة إلى كرة الصالات والشاطئية والنسائية.

