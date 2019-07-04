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عزز نادي السالمية صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بالتعاقد أول من أمس مع كل من مهاجم نادي هلال القدس ومنتخب فلسطين الشاب عدي الدباغ، ولاعب الوسط الغاني اميدو ساليفو لمدة موسم واحد.

ويعتبر الدباغ البالغ من العمر 20 عاما من ابرز المهاجمين الشباب، وحصل على لقب هداف الدوري الفلسطيني برصيد 24 هدفا (من 30 لقاء). اما الغاني ساليفو (27 عاما) فهو يجيد اللعب في وسط الميدان وهو قادم من نادي فيورنتينا الايطالي، كما لعب في عدة اندية ايطالية منها بريشيا وبيروجيا وفيتشينزا وكاتانيا ومودينا.

ومن المقرر ان يبدأ السالمية تدريباته يوم السبت المقبل تحت قيادة مدربه الفرنسي ميلود حمدي ومساعده سلمان عواد.

ويسعى السالمية الى المنافسة بقوة في منافسات الموسم المقبل بعد ان اكتفى بالمركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي خلف الكويت البطل والقادسية الوصيف.

