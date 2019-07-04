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توجه وفد نادي المسايل للفروسية يوم امس الى بلجيكا للانضمام الى المعسكر التدريبي الذي يقيمه وفد اندية فروسية القفز بالكويت هناك استعدادا للموسم الجديد، فضلا عن المشاركة في بعض البطولات التي تجري في بلجيكا.

ويضم وفد المسايل اكثر من 20 فارسا وفارسة منهم عبدالرحمن المضاحكة وفواز الغنيمان وعلي الصقر وبدر معرفي وَعبد الوهاب الأذينة وعمر المطيري وبدر العنزي ومحمد الموسي، ومن الفارسات لوجين وجانا الرقم وياسمين وفاطمة.

وأعرب مدرب نادي المسايل الفارس القدير عبد الله العوضي عن سعادته لاقامة المعسكر في بلجيكا لاعداد الفرسان والفارسات في طقس جيد ومناسب واكتساب الاحتكاك والخبرة من المشاركات في البطولات الخارجية.

واوضح ان المعسكر يضم العديد من فرسان وفارسات اندية القفز بالكويت، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.وشكر رئيس وأعضاء نادي المسايل على دعمهم المستمر للفرسان والفارسات كما شكر الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح على دعمها لرياضة الآباء والاجداد.

