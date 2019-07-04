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مددت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للملاكمة والتي تحتضنها الكويت خلال الفترة من الاول وحتى التاسع من اغسطس المقبل، فترة التسجيل في البطولة لتمتد حتى الساعة 08:00 مساء يوم العاشر من يوليو الحالي، وذلك لافساح المجال امام منتخبات القارة الصفراء التي لم يسعفها الوقت للتسجيل في البطولة.

ووصل عدد المنتخبات التي تقدمت بطلب المشاركة في البطولة حتى الآن 24 منتخبا، وهو ما يؤكد اهتمام وحرص المنتخبات الآسيوية على المشاركة بهذا المحفل القاري.

من جانبه، أكد عادل العازمي امين صندوق اتحاد الملاكمة، ان تمديد فترة التسجيل جاء بناء على طلب بعض المنتخبات الآسيوية التي لم يسعفها الوقت للتسجيل الفترة الماضية بسبب بعض الاجراءات الروتينية في بلداهم والتي حالت دون ذلك.

واضاف: «من منطلق حرصنا على تنظيم البطولة بالصورة التي تليق بالكويت وسمعتها الرياضية ولكونها اول بطولة ينظمها الاتحاد بهذا المستوى تم اعطاء الامر للجان العاملة في بدء الترتيبات اللازمة منذ الآن وحتى يتم الانتهاء من جميع الامور قبل الافتتاح الذي سيكون على صالة نادي الكويت».

وثمن العازمي، ثقة الاتحاد الآسيوي بمنح الكويت حق التنظيم، كاشفا عن متابعة حثيثة من جانب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة لجميع الامور التي تتعلق بهذا الحدث الاكبر على مستوى القارة، كما اشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة للاتحاد والبطولة وعلى رأسها د.حمود فليطح.

وعن معسكر منتخب الملاكمة الاستعدادي للبطولة، كشف العازمي عن اسماء الوفد الذي سيقيم معسكره الاعدادي في اذربيجان ابتداء من يوم السبت المقبل، ويترأسه جابر حزام ويضم، مشعل نعمان اداريا، والمدربين عبدالرحمن بشير وحامد زايد وجاسم بوفتين وسعد الحجرف الى جانب 20 لاعباً هم: طارق العازمي وشباب العبدالله ومشعل العنزي وعلي الحجرف ومحمد لافي وحسين عبيد ومحمد السعيدي وفهد العنزي ومحمد شعبان ويوسف الشمري وتركي الحربي وعلي خالد وراضي الخالدي وبدر بوفتين ويوسف العنزي وعبدالعزيز السرهيد وراشد طلال وعبدالوهاب السعيدي وصالح الهاجري وعبدالله الحجرف .

