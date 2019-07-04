محلية

ليعلم من يتابع مقالاتي بشأن الرياضة الكويتية انها من فكري الخاص ومن خبرتي الرياضية والعلمية ولا يملي علي أحد رأيه أو من «من لديه القرار» حالياً في الرياضة الكويتية، فقد حدثت أزمة الإيقاف الرياضي بصراع على «الحقوق الرياضية» ومن يجب ان يملكها من كلا الطرفين المتخاصمين أو الأطراف الأخرى (إن وجدت؟) ولكنني أجد أنها بدأت بمشكلة وانتهت بمشكلة؟

لذا فكرت لايجاد ما هو افضل لنا مستقبلا في أن نبحث عن طريقة اخرى لكي نلعب الرياضة مرة أخرى خارج منظومة الحكومة والهيئات الرياضية الاهلية المريضه بحب الكراسي ؟ من قبل اناس يحبون الرياضة للرياضة نفسها وليس لمكتسباتها ... ففكرت فلم أجد إلا أن نعود مرة اخرى الى اصلنا الرياضي ومن اين بدأنا ...؟ فوجدت ان نبدأ مرة أخرى من الفريج.. فنحن الكويتيون بدأنا الرياضة في الساحات الخالية التي تقع امام أو بجانب أو خلف منازلنا السكنية فلعبنا الالعاب الرياضية المختلفة في هذه الساحات الفاضية والتي نطلق عليها الآن «رياضات الفريج»... أو رياضة الساحات الشعبية .

فصدقوني لدينا المقومات الكبيرة لبدء قطاع رياضي جديد يعادل ما يتم الآن في الرياضة المحلية الرسمية المريضة... فالساحات متوافرة والأدوات متوافرة والأموال متوافرة والأهم من كل ذلك الأفراد المخلصون لهذا البلد والمحبون للرياضة موجودون ويتحسرون يومياً على ما يحدث لتاريخهم الرياضي من تدهور لا مثيل له .

فيستطيع هؤلاء الرياضيون أن يشكلوا مجموعات أو فرقاً أو قروبات مختلفة الميول لبعض الرياضات التي يمكننا أن نلعبها بالفريج من غير انتخابات أو مصالح شخصية، لأنها ستبدأ بمفهوم الرياضة الترويحية أو ما يطلق عليها بالرياضة للجميع فهي تلعب عن طريق قوانين غير مكتوبة ويكون فيها التزام واحترام بتطبيقها ولا يهتمون بدعم اشخاص لمصلحة خاصة ولكنهم يدعمون المواهب الرياضية التي نكتشفها في رياضة الفريج ... فكم موهوب ظهر في أيام الزمن الجميل في أكثر من لعبة رياضية لم تحتج لهذه المنظومات الرياضية والأموال المبعثرة من غير حساب ومازال الناس يتذكرونهم أكثر من أبطال هذا الجيل ... وحتى أسماء الأندية السابقة كانت قريبة من القلب وبها معان تعبر عن فكرهم ورؤيتهم مثل : الحرية والسلام العروبة والجزيرة... الخ. فما حدث في السنوات الأربع الماضية دمر الفكر الرياضي طغت عليه المصلحة الخاصة على المصلحه العامة ادى الى ابتعاد القيادات التي تحب الرياضة لأنها رياضة لا لأنها ملكهم ويتكسبون منها... سنجد طريقة لكي ننشئ رياضة نقية من هذه الشوائب التي تفرضها علينا القوى الرياضية المحلية والدولية فالرجوع الى أصلنا الرياضي ليس بعيب .... والله من وراء القصد .

