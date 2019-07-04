دوليه

اعتبر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، الأكبر في تاريخ القارة، ان بلاده قادرة على تنظيم نهائيات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا.

وقال أبو ريدة في لقاء مع الصحافيين في القاهرة اول من امس، ردا على سؤال عن قدرة مصر على استضافة المونديال: «أعتقد أننا قادرون على ذلك».

وأضاف: «بالنسبة إلي، المشكلة مع 48 منتخبا هي الإقامة. عندما نتحدث عن مصر نحن نتحدث عن (الحاجة الى) نحو 300 ألف غرفة في كل مكان. هذا هو الموضوع الأول الذي علينا النظر فيه».وتابع: «لكن اذا تحدثنا بشأن (مونديال) 2030، أعتقد أننا قادرون».

وتستضيف مصر حتى 19 يوليو، النسخة الأكبر من أمم إفريقيا، والتي يشارك فيها 24 منتخبا بدلا من 16. ومنح الاتحاد القاري («كاف») مصر الاستضافة في مطلع 2019، بعدما سحب التنظيم من الكاميرون على خلفية مخاوف من الوضع الأمني وعدم انجاز أعمال البنى التحتية.

ورأى أبو ريدة أن تنظيم مصر لهذه البطولة في هذا الوقت الوجيز كان «مجهودا غير طبيعي وصعباً جدا»، مقارنة على سبيل المثال بين تنظيم روسيا لمونديال 2018 بعد ثمانية أعوام من اختيارها للاستضافة، ومصر التي كان المطلوب منها تنظيم البطولة «بعد أربعة أشهر». وافاد أبو ريدة أن مصر اختارت استضافة أمم إفريقيا 2019 على رغم الوقت الوجيز المتاح لتنظميها، وذلك بهدف «المحافظة على هيبة الاتحاد الافريقي وأنه يجب أن تقام البطولة في موعدها على أحسن وجه»، مضيفا «في مصر قلنا إن إفريقيا ... قادرة على تنظيم حدث عالمي». وشدد رئيس الاتحاد المصري على أن بلاده ستخرج بإيجابيات من تنظيم البطولة القارية الأكبر، موضحا «على المستوى الاقتصادي نستثمر في البنية التحتية. مضى وقت طويل لم نستثمر فيه في البنية التحتية، لكن خلال أربعة أو خمسة أشهر تم صرف مبالغ كثيرة على ستادات (ملاعب) على مستوى متميز».

وأضاف «حاليا مصر قادرة على تنظيم أي بطولة خارج إفريقيا»، متحدثا عن بحث في احتمال استضافة مباريات كأس سوبر لبطولات أوروبية.وقال «نفكر انه اذا كان ثمة سوبر أوروبي حتى من أي دولة، إيطالي أو اسباني، نحaن مستعدون ... وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي (ويفا) أن يخرج خارج أوروبا (بكأس السوبر القارية)، أهلا وسهلا بهم».

