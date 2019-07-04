دوليه

قال هاني رمزي المدرب العام للمنتخب المصري ان الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري يسعى لتحسين الأداء في المباريات المقبلة من بطولة أمم أفريقيا. وتعرض المنتخب المصري لانتقادات واسعة بعدما ظهر بمستوى هزيل في المواجهات الثلاث التي خاضها بدور المجموعات.

وتابع رمزي:» نحن لسنا راضين عن أداء اللاعبين في دور المجموعات لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وأحرزنا 5 أهداف ولم يدخل مرمانا أي هدف». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون من أي لاعب واعدا الجماهير برؤية شكل مختلف للفراعنة بداية من مواجهة جنوب أفريقيا في ثمن النهائي يوم السبت المقبل.

