دوليه

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اول من امس أن إدوار مندي، حارس المرمى الأساسي للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، غادر التشكيلة لمعاناته من كسر في اليد. وأشار الاتحاد في بيان الى أن حارس نادي رينس الفرنسي شعر بآلام في اليد خلال عملية الاحماء قبل المباراة التي خاضها منتخب بلاده ضد كينيا الإثنين الماضي (3- 0) ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، والتي ضمن بنتيجتها المنتخب بلوغ الدور ثمن النهائي.وأضاف أن صور الأشعة التي أجريت للاعب البالغ 27 عاما، أظهرت «وجود كسر في العظم (مشط اليد) مع إزاحة. بعد التشاور مع سلطات الاتحاد، سمح للاعب إدوار مندي بالعودة الى فرنسا للخضوع للعلاج والمتابعة الطبية الملائمة، وغادر القاهرة الثلاثاء». وستحرم هذه الإصابة منتخب «أسود تيرانغا»، الأفضل تصنيفا على مستوى القارة بحسب الاتحاد الدولي (فيفا)، من أحد ركائزه في البطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو، والتي يأمل السنغاليون في أن يتوجوا بلقبها للمرة الأولى في تاريخهم. ويرجح أن يكون بديل مندي بين الخشبات الثلاث حارس سبال الإيطالي ألفرد غوميس.

