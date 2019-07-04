وطن النهار

فيينا- «كونا»: اعرب الامين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية د. لاسينا زربوا امس الاربعاء عن تقديره للدور الذي تؤديه الكويت في رصد حظر التجارب النووية وحرصها على تحقيق هدف المنظمة في جعل العالم اكثر أمنا ورخاء. واعرب زربوا لـ «كونا» عن تطلعه الى انشاء موقع نووي اشعاعي في الكويت مؤكدا ان هذا الامر سيساعد حتما على تحسين مساهمة الكويت في مجال الرصد والمراقبة وكذلك تعزيز التعاون بين الخبراء الدوليين والمحليين.

وقال ان المنظمة لديها اليوم اكثر من 360 محطة للرصد والمراقبة موزعة في جميع انحاء العالم وترسل بيانات الى المركز الرئيس في فيينا تساعد على الكشف عن التجارب النووية، مشيدا بالتعاون القائم بين المنظمة والكويت معتبرا اياه « فرصة لتأهيل وتعزيز قدرات الخبراء الكويتيين» في مجال رصد حظر التجارب النووية.

واوضح زربوا ان الكويت كانت سباقة في الانضمام الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واستضافة احدى محطات الرصد والتحقق وكذلك في الالتزام بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذا الشأن، مؤكدا ان التقدم المحرز في فرض الحظر الشامل على التجارب النووية على الجبهتين العلمية والدبلوماسية من شأنه تحديد مدى نجاح المنظمة في تحقيق هدفها النهائي المتمثل في جعل العالم اكثر أمنا ورخاء.

وقال الامين التنفيذي للمنظمة انه يتطلع الى زيارة الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال تطوير مهارات الخبراء الكويتيين في المجال العلمي والتكنولوجي مع اتاحة الفرصة لهم للعمل في مركز المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، لافتا الى أهمية المحاضرات العلمية والتكنولوجية التي يقيمها خبراء المنظمة منذ اكثر من عشر سنوات من أجل مساعدة الآخرين على تحسين النظام الرقابي الذي انشئ على نطاق عالمي. وفي رده على سؤال قال زربوا «ان المهمة التي نطمح الى بلوغها لتحقيق التقدم هي جعل بلدان منطقة مثل منطقة الشرق الاوسط والخليج تلجأ الى منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية باعتبارها جسرا يحقق الحوار والثقة بين دول المنطقة».

وحول موعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ ذكر ان عملية الانضمام والمصادقة على المعاهد لاتزال مستمرة موضحا ان عدد الدول التي وقعت المعاهدة حتى الان بلغ 184 دولة بينها 168 دولة صادقت عليها، لافتا الى اهمية افتتاح مركز دعم التكنولوجيا والتدريب الجديد في مدينة سايبسدورف بضواحي فيينا مؤكدا اهمية هذه الخطوة التي جاءت بفضل الدعم السخي الذي قدمته الدول الموقعة والمصادقة على المعاهدة ومنها الكويت.

