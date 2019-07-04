وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ أحمد النواف، في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح امس القائم بالاعمال بسفارة دولة أريتريا لدى الكويت حمد يحيى حالي.

وجرى خلال اللقاء التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت وأريتريا، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأكد النواف خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين منذ القدم، متمنيا للسفير حمد يحيى حالي التوفيق والنجاح في جهوده من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. وفي نهاية اللقاء شكر السفير حمد يحيى حالي المحافظ الشيخ أحمد النواف على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين الكويت ودولة أريتريا، والتعاون الكبير بينهما في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

