وطن النهار

الرياض- «كونا»: ثمن سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح موافقة المملكة على زيادة اعداد الحجاج الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية بواقع 1500 حاج.

واعرب الشيخ علي الصباح في تصريح لـ «كونا» عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة، مشيدا في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد بنتن مثمنا ما قام به من اجل الحصول على الموافقة الكريمة. واكد علي الخالد ان المملكة العربية السعودية تقوم بجهود جبارة على مر السنين في خدمة حجاج بيت الله الحرام والقيام على راحتهم والحفاظ على سلامتهم مشيدا بما قامت به المملكة من توسعات للحرمين الشريفين والخدمات الكبيرة والنوعية المتميزة المقدمة للمعتمرين والحجاج. وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اعلن في تصريح صحافي الاثنين الماضي موافقة السلطات السعودية على تمكين 1000 شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد لأداء فريضة الحج هذا العام.

