وطن النهار

جنيف- «كونا»: قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امس ان دعم الكويت لبرامج منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية هو دعم لصمود الشعب الفلسطيني. واضاف السفير الغنيم عقب تسليمه دعما من الكويت بقيمة نصف مليون دولار الى مدير منظمة العمل الدولية غي رايدر ان الدعم سيتوجه بشكل اساسي الى عمال فلسطين وبما «يتوافق مع مواقف الكويت الثابتة والمعروفة تجاه قضايا الشعب الفلسطيني العادلة».واوضح الغنيم لـ «كونا» ان «مساهمات الكويت لبرنامج منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته اكثر من 85 في المئة من التمويل المقدم لبرامج المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عام 2009 وبشكل دوري».واكد حرص الكويت على استمرار دعم المنظمة ومبادراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لاسيما مع ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيون من اوضاع اقتصادية صعبة من جراء الاحتلال الاسرائيلي الذي ترك بصمات سيئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يؤدي الى عدم استقرار المنطقة». في السياق ذاته قال مندوب الكويت انه اتفق مع مدير منظمة العمل الدولية على التنسيق بين الكويت والمنظمة بشكل «سلس وبناء» من خلال مكتب المنظمة الاقليمي في بيروت وبما يخدم سمعة الكويت الدولية داخل المنظمة. واشار الى خلو (القائمة السوداء) للدول المنتهكة لقوانين العمل والعمال من اسم الكويت لسنوات عدة «وهو ما مكنها من ان تكون نموذجا يحتذى به في اتباع معايير وقوانين المنظمة.

