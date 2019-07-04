وطن النهار

رفض مجلس الأمة في جلسته أمس طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأغلبية 32 نائبا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 16 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا. وكان مجلس الأمة بدأ جلسة أمس بالنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة. وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان د. عادل الدمخي ومحمد المطير ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي. وعقب نيله الثقة اعتبر وزير المالية د. نايف الحجرف أن ما تم خلال مناقشة طرح الثقة به والتصويت عليه كان ديموقراطيا «من الطراز الأول» مبينا أن المناقشة شهدت أرقى الممارسات الديموقراطية لممثلي الشعب وفقا لحقوق نص عليها الدستور.

وقال في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة على هامش الجلسة ان الكويت ستبقى متميزة بديموقراطيتها وشعبها وإعلامها مؤكدا ان الثقة التي حصل عليها للمرة الثانية في أقل من شهر تحمله مسؤولية أكبر. وأضاف أن «هذه المحطة قد طويت نحن ننظر إلى المستقبل وخدمة مصلحة الكويت هي رائدنا دائما ونضع مصالحها العليا فوق كل اعتبار وتعزيز الخدمات للمواطن الكويتي».

وبين انه سيستمر في حماية المؤسسات التي يشرف عليها والإخلاص للوطن ولاء ووفاء للقيادة السياسية على منحه هذه الثقة معربا عن إيمانه التام بأن مصلحة الكويت أسمى من الجميع. وكان مجلس الأمة نظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 16 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا ليوافق المجلس بذلك على تجديد الثقة به. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

الغانم: هذه جلسة بحسب المادة 72 من اللائحة لنظر موضوعاتها المدرجة، في جلسة 25 يونيو تقدم نواب بطلب طرح الثقة في وزير المالية، وسأعطي الان الكلمة لاثنين مع الطلب واثنان ضد الطلب لمدة ربع ساعة لكل منهم، ومن ثم ندخل في التصويت.

الدمخي: انا مؤيد الطلب، وهذا الاستجواب كان نتيجة مواعدة بحلحلة الفوائد الواقعة على المتقاعدين، وهذه القضية لم تحل منذ وجود التقرير رقم 43 الذي لم يناقش بل تم سحبه. نحن امام قضية شرعية ومتعلقة بفتوى تعتبر الفوائد ربا وصدرت بناء على سؤال برلماني لنائب، وهدف الاستجواب اصلاح خلل شرعي ولا قصد له بالوزير وحمولته. وقال: لو عدى الوزير اليوم امامه اصلاح وعمل لنفس القضية، والا فالمواجهة باستجواب جديد، وانا اثق ان الوزير من اهل بيت يقف بالمواقف الشرعية، وهذا باب للاصلاح، لان الاستقطاعات من المتقاعدين ظلم وظلمات وتصل الى 105%، اداة الاستجواب هي اداة للضغط والوزير اطلق تعهد لاصلاح الخلل المتمثل بالفوائد لكن اتته ضغوط بعدم الاستجابة لضغط النائب.

نايف المرداس: انا معارض للطلب، وصمت كثيرا عن هذا الاستجواب رغم الحملات الجائرة والظالمة، واقف اليوم لتجلية الحقيقة، وسبق ان طلب محمد هايف شهادتنا اكثر من مرة، ولما وقع هايف على طلب طرح الثقة اتيته انا وماجد المطيري ومحمد الحويلة وطلبنا منه سحب اسمه من طلب طرح الثقة، ووافق بشرطين تطبيق الاحكام القضائية للموظفين والغاء الفوائد ونظام الاستبدال وتطبيق فتوى 2010 والوزير وافق، وطبق الوزير الوعد الاول ثم سار بالطلب الاخر وكان يتوقف على تعديلات قانونية ومحمد هايف كنائب كان عليه ادراك ذلك، وقام الوزير باتباع الاجراءات الصحيحة للتعديل واعلنتها التأمينات الاجتماعية وابدى النائب هايف (رتويت) على تغريدة التأمينات ببداية التحركات، ثم قدم هايف اقتراحاً بقانون، ولما بدأت الاجتماعات مع التأمينات وقع هايف تحت ضغط الشارع وارسل لنا مسجات بأن لنا مهلة حتى شروق الشمس والا تقديم الاستجواب. وقال: كنت اتمنى ان يكتفي هايف بترك الحكم للنواب اما ان يكون خصماً لحد وصف من لا يقف معه وكأنه مؤيد للربا فهذه طامة كبرى، وهل النواب السابقون كلهم يقبلون بالربا خاصة من عدلوا القانون في عام 2005 ومنهم محمد المطير ومسلم البراك وفيصل المسلم وابو رمية وغيرهم.

وافاد: لماذا انتظر هايف من 2010 الى الان لتعديل هذا الربا رغم ما كان من لدينا من اغلبية في 2012 حين استجواب مصطفى الشمالي، والمتقاعدين لا يريدون رأس نايف انما تعديل نظام الفوائد الفاحشة وهو متعهد للعمل على ذلك.

وبين: ومحمد المطير وهايف دخلوا في حملات انتخابية بأن المؤيدين للوزير هم ضد المتقاعدين، والمتقاعدين اهلنا واباؤنا ونحن اصلا متقاعدون، ومواقفنا تشهد بذلك، وحتى اللحظة لم يرفض مقترح ضد المتقاعدين حتى نتهم نحن، وطرح الثقة بالوزير لن يعدل الربا بل يعدل عبر قانون، ونعم الوزير عجمي وانا من بني يام ومعاذ الله ان اقدم الوزير على الكويت، وليس من المروءة ان اشارك باعدام الوزير سياسيا، ولا يرهبني اتهامي بالفزعة القبلية، وانا اشهد للوزير بنظافة اليوم والتعاون مع اللجنة المالية لايجاد حلول لنظام الاستبدال.

واضاف: الاستبدال ليس ربا صريحاً انما هو شبهة ربا وهايف يعلم ذلك وقد نص على ذلك بمقترحه، ونحن امام مقترحات لحل نظام الاستبدال وطلب الوزير 5 اسابيع لدراسة المقترحات الخاصة بتعديل نظام الاستبدال، واستعجال الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، وهو استجواب لا يستحق الا حين يخل الوزير بوعده والمدة التي طلبها.

محمد المطير: بتنازل بدوري لمحمد هايف..

الغانم: استرح مافي تنازل، كل حسب دوره بحسب المادة 45 من اللائحة.

المطير: بتكلم بتكلم..

الغانم: ارسالك على بر،، مرة بتكلم مرة بتنازل..

المطير: تعلم كيف تكلم نواب الامة باحترام

الغانم: اقعد زين وتكلم عدل وارسالك على بر.. استح على وجهك كم سنة نائب بالمجلس لا تعرف اللائحة والنظام، غير المحترم لا يحترم..

المطير: انا مؤيد للطلب، وغصبن عليك وانت تعلم انني اتكلم باحترام، هذي اخرتها يا المرداس، عطوك فيديوهات وحفروا لك حفرة، وانت الان تقف بفزعة قبلية، نحن لسنا ضد الوزير انما قطعنا وعداً وقسماً، وهو المحافظة على مصالح البلد والشعب، وانت يا المرداس فضحت عمرك امام الله وخلقه، وانت كنت تعد هايف بالوقوف الى جانبه اذا لم يفي الوزير بوعده، وهذه اخرة الاحسان بهايف الذي سحب اسمه احتراما لوعدك، وحتى ماجد المطيري حين رأى فعل الوزير غير موقفه، ولا دخل لكم بما يقال بأن الامر يتطلب قوانين، بل يمكنهم الغاء الفوائد بقرارات وسبق ان تنازلوا عن خسائر شركات وسرقات اما ازاء مصالح الشعب فيتذرعون بتعديلات تشريعية.

وقال: اين تعويضاتكم للناس ياحكومة جراء حادثة الامطار وتتذرعون بالميزانية، وعيب عليك يا المرداس هذا الموقف ويا ليتك ساكت.

المرداس: امام هذا المساس، اقول لست انت من يعلمنا المرجلة والاخوة والزمالة، انما الطوام الاربعة تمثل تمادي منكم، ولا يجوز موقف هايف بأن يعطي مهلة من اجل استجواب نيته مبيته ويقول امامكم حتى اشراق يوم الغد، واذا لم يلتزم الوزير انا من سوف يستجوبه، ولا يجوز سياق التهم بأن الواقفين مع الوزير مشبوهين بالمال السياسي، فهل من وقف مع الروضان والجبري ايضا كانوا مشبوهين بالمال السياسي.

هايف: ما تم نقله تضليل وتدليس، وانا قلت نعم في الكويت مال سياسي بشهادة قضية القبيضة، ولكن لم اشر لاشخاص قبضوه، والمرداس والحويلة شهود على ان الوزير اعطانا وعد بأن الامر سيعدل عبر قرار، ولم اكن اتمنى هذا الموقف الصعب من المرداس وهو موقف غير متوقع منه.

الحويلة: انا استغرب الشحن الزائد وادخال القبيلة والعنصرية في استجواب يفترض ان يصحح خلل، والغريب التشكيك والقدح والاساءة، وحضوري في عملية التوفيق بين الاخوة لتجواز طرح الثقة هو امر ايجابي ومحمود وهو من اجل المصلحة العامة، وصراحة انا تواصلت مع الوزير وهو في سفره لشقيقه وكذلك تواصلت مع التأمينات والاخ هايف من اجل تقديم اقتراح بقانون، ونحن نثمن موقف هايف بسحب اسمه من طرح الثقة، انما الاستعجال بانهاء التعديل التشريعي مستغرب وهي عملية تتطلب وقت واجراءات، واثرت الصمت عن طلب الشهادة وما تم ان اجتمعنا عند المراقب ثم تقدم اقتراح بقانون وذهبنا بالامر مباشر الى اللجنة المالية واختصرنا درب الذهاب الى اللجنة التشريعية والتعديل يتطلب وقت.

الدقباسي: انا معارض طرح الثقة، وموقفي معروف وثابت في مبادئى رفض الجلسات السرية، والقلابين معروفين ويتقلبون مرة مع السرية واخرى ضدها، ومقدم الاستجواب كان يريد استجواب وزير الداخلية وحين عجز عن ذلك وجه استجوابه لنايف الحجرف، وانا لا اقبل الدخول بحفلة الزار، ولا ترهبني وسائل فرقة حسب الله الذين حاولوا ترويج اسمي كمعارض للوزير للضغط علي وارهابي علما بأنني لم اعلن موقف مسبق ازاء الوزير حتى هذا اليوم.

وقال: ما حصل للوزير ظلم وزور وبهتان، والقصة ليست الحجرف وسواه، انما نخاف على الكويت من الارهاب الذي نخاف على الكويت ان تتأذى من الاسلاميين، وانا اليوم ادافع عن الكويت والحريات، ولا تجرون الكويت الى انحدار العمل البرلماني، والكل يعلم بسوايا الاسلاميين في الاوقاف وغيرها وتجاوزاتهم، وانا لا تروعني الشيكات المتطايرة والاعلام الفاسد.

واوضح: اشهد الله ان الوزير صادق واتانا في ندوة لابداء وجهة نظره، وقبل اسبوع الوزير مسلم والان اصبح مؤيد للربا، ونظام الاستبدال لا يغيره الوزير انما تشريعات، والمطلوب مواجهته اليوم ليس الربا فحسب انما مواجهة الارهاب والله يقول لا اكراه في الدين، السياسة فيها ان الظالم يعيش دور المظلوم، واضح ان الانتخابات اقتربت والبعض بحاجة بروفة قوية للانتخابات، وانا افزع لله والكويت التي هي رأس المال ولا صوت لي من وقوفي مع الوزير لان الناخب صوته لابن اخيه، والتاريخ الاسلامي زاخر بالجماعات الاسلامية التي تروع الناس وتوهمهم وترهبهم كجماعة جهيمان وداعش وغيرها بعكس العمل السياسي الحقيقي الذي هو فن الوصول الى الممكن، وانا اقول للمتذرعين بحماية الدين اينكم من اسلمة القوانين ام ان وقفتكم الانتخابية هي الربا، وهم لم يمنحوا الحجرف فرصة لان تويتر ضغط عليهم واثر فيهم خاصة بعد تراجعهم عن استجواب وزير الداخلية، والقضية هي كروتة وطقطقة واسترزاق ومتاجرة.

وافاد: حكومتنا رأس المال، وحين خرجنا للشارع ورفضنا الصوت الواحد خرجنا وقاطعنا لوجه الله، واتت حكومة جديدة ومجلس جديد انما النهج الجديد لم يأت، واليوم اتضح ان المجلس بنفس المستوى وتراجع بحواره الى القبلية ونخشى الدخول بحديث افخاذ القبائل، وبمجالس الصوت الواحد وبفترة وجيزة شهدنا 20 استجواباً، في حين المجالس السابقة لم تشهد ما شهده الصوت الواحد، واليوم نقول هالله هالله بالكويت في هذا الوقت والذيب بالجليب، والناس تريد حل لمشكلة القروض وانتعاش الجزر ورؤية مشاريعهم الاسكانية، لا تريد هذا التسكب الانتخابي فنحن امام شعب ذكي لا يركب الباص فهو نفس الشعب الذي اتى باحمد الخطيب وشرائح وطنية متلألأة، اما ما نراه اليوم فهو اختطاف الرأي العام الكويتي والقرارات، وادعو الاسلاميين الى اسلمة القوانين ووقف مسلسل الاستجوابات السمج.

هايف: اريد الحديث.

الغانم: لا يجوز الان.. اعطيتك من قبل.

هايف: لا يجوز يشبهنا بداعش وجهيمان.. لا نسمح له.. هو له حق اقامة ندوات كما لنا.. والرئيس مشارك معه بالكلمة.

الغانم: هو لم يذكر اسمك.. انا اطبق اللائحة ولا يخوفني كلامك ولا انت وامثالك.. اعطيتك وقتاً.. ويجرى الان التصويت.

وجدد المجلس الثقة بوزير المالية نايف الحجرف بعد التصويت.

الحضور: 48

موافق: 16

غير موافق: 32

والقى وزير المالية الحجرف كلمة اكد فيها إيمان الحكومة بالمؤسسة التشريعية وتعاونها معها وذلك من خلال الالتزام بالأصول البرلمانية التي نص عليها الدستور مشددا على ان هذا الإيمان «يسمو فوق كل ما نواجهه من ضغوط أيا كانت».

وقال في كلمة له عقب موافقة مجلس الأمة على تجديد الثقة به ان «تجربة الاستجواب الأخيرة عكست عدة مظاهر لا بد من التوقف عندها لإعادة التفكير جديا بإيجاد حلول نلتف حولها جميعا».

وأضاف «نتفق جميعا على الدفاع عن مؤسسات الدولة فالجميع أعضاء مجلس الأمة حكومة ونوابا يعلمون ويضعون نصب أعينهم جميعها هدفا واحدا ساميا هو مصلحة الكويت العليا».

وبين انه «من الواجب علي الإشارة إلى ان انحراف النقاش قد يهدد استقرار هذه المؤسسات عن طريق دخولها طرفا في عملية التجاذب السياسي والتي يجب ان ندافع جميعا عنها ونبقيها بعيدا عن أي مساومة».

وأوضح ان «ما استوقفه خلال الفترة الماضية هو حجم الحملات المضللة التي ظهرت من خلال عدة منصات إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي قادت حملة تشويه شرسة وضاربة ضد تشريعات وقوانين صيغت وأقرت تحت هذه القبة وتحت مرأى ومسمع ومشاركة العديد من النواب الحاليين والسابقين».

وأضاف ان هذه الحملات «أدت إلى اثارة العديد من المفاهيم المغلوطة واتساع دائرة الشك وانخفاض معدلات الثقة بهذه المؤسسات لدى العديد من العامة».

وبين انه «مما لا شك فيه أن مثل هذه الحملات المضللة لا تعود على مؤسساتنا الثابتة بأي فائدة ولا يرضاها أي منكم فهذه المؤسسات ليست ملكا لوزير بل هي ملك للشعب الكويتي وعليه فإنني وفي هذا اليوم أوجه دعوة صريحة مفتوحة من القلب إليكم جميعا بمد يد التعاون معنا لتعزيز الثقة والاستقرار في هذه المؤسسات».

وأضاف ان ذلك يجب أن يأتي حرصا منكم ومنا على دعم العاملين فيها وتسديد خطاهم نحو النهوض بأعمالهم وخدماتهم الى ما نتطلع اليه من أهداف وتطور تعود بالنفع والخير على العباد والبلاد.

وأفاد ان «هناك من اختار الوقوف بين الأمس واليوم ولكننا آثرنا أن نكون رجالا نتطلع إلى المستقبل نجمع ولا نفرق نوحد ولا نشتت نعلو سويا ولا ننزلق نتسامى لأجل الكويت ولكي تبقى الكويت بلد الجميع التي لم ولن نضعها يوما محلا للمساومة».

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وللوزراء على دعمهم و مساندتهم داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

ووجه الشكر لنواب مجلس الأمة على تجديدهم الثقة به للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد مؤكدا ان هذه الثقة تحمله «أمانة تعكس في باطنها انتصارا كبيرا ليس لشخصي بل انتصار لنهجنا الديموقراطي الذي اختار ممثلي الأمة من خلاله الانتصار للحق والحقيقة». كما تقدم بالشكر إلى «كل من اختار فروسية المواجهة الدستورية ولكل من اختار حجب الثقة ففي عملنا الديموقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر ولا وجود لعداوة أو بغضاء بل ننعم في هذه الأرض الطيبة بنعمة الديموقراطية التي ارتضيناها حكما وورثناها منهجا ونصونها دوما ما حيينا».

هايف: على الوزير ان يعرف ان الامر غير شخصي وهي قضية عامة، ونحن مستمرون لمساءلة اي وزير مالية ان لم يرفع الربا عن المتقاعدين في دور الانعقاد المقبل، وهذا حقنا الدستوري ولنا حق الدفاع والمساءلة.

رياض العدساني: بأي نص لائحي تكلم الوزير، فهذا امر مختلف عن الاستجواب.

صلاح خورشيد: اشار نواب الى ان الامر لا يتوقف على قانون ويمكن اقراره عبر قرار، وقد شهد ذات الامر محمد المطير في سنة 2005 بتعديل قانون التأمينات بأن الامر لا يمرر بقرار.

الغانم: ترفع الجلسة مؤقتا،،،،

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة الساعه 11:35 صباحا.

وانتقل المجلس الى بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.

وبين الرئيس مرزوق الغانم ان هناك طلباً حكومياً بان تكون جلسة الحالة المالية جلسة سرية.

وطلب تحويل الجلسه الى السرية وإخلاء القاعة الساعة 11:38.

