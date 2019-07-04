وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمناسبة منحه وسام «جوقة الشرف الوطني» برتبة فارس من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية تقديرا لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

وكان قد احتفل امس بديوان المغفور له باذن الله تعالى الشيخ محـمد الأحمد بالشويخ، بتقليد السفير الشيخ د. احمد الناصر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسام (جوقة الشرف الوطني) برتبه فارس من قبل سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي، نيابة عن الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك تقديرا للدور البارز الذي يقوم به من اجل تعزيز اواصر الصداقة الفرنسية الكويتية، ودعم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب السفير الشيخ د. احمد الناصر، خلال الحفل عن شكره وتقديره للرئيس ايمانويل ماكرون وللحكومة الفرنسية، مؤكدا بالغ اعتزازه وسعادته بهذا الوسام ومشيدا بالصداقة العميقة والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين. وقال الشيخ د. احمد الناصر «أهدي هذا الوسام الى بلدي والى مقام صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد استاذنا جميعا ومعلمنا بكل ما يتعلق بحياكة شبكة العلاقات الكويتية مع العالم والمحافظة عليها في احلك الظروف، وأهدي هذا الوسام الى والدي سمو الشيخ ناصر المحمد الذي كان في حياتي هو الملهم والمعلم والأخ والوالد وكل ما تعلمته بالحياة لم اتعلمه من خلال التلقين بل من خلال مجالستي مع هذا الانسان.

وأكد السفير احمد الناصر انه في الكويت توجد مسألة مهمة جدا تعتبر كأنها حق مكتسب وهي قيم الحرية والاخاء والتسامح، مشيرا الى انها هي القيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، وأن هذه القيم تنظم الحياة المجتمعية، موضحا ان كل فرد ينادي بالحرية، وكذلك الاخاء هو اساس التكافل والتضامن الاجتماعي، وأما المساواة فهي تتمثل بتطبيق العدالة، مبينا ان تشخيص القلاقل والمشاكل في عالمنا المعاصر يكشف ان اسبابها فقدان احد هذه القيم، وأن تطبيق هذه القيم هو استقرار للمجتمعات.

وأكد ان عائلته هي الصخرة التي يستند عليها ويستمد منها كل طاقته وقوته وعزمه، مثمنا كذلك الدور المؤثر من زملائه بالعمل الذين شاركوه بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى. وفي كلمة سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي، خلال حفل تقليد السفير الشيخ د. احمد الناصر، بوسام جوقة الشرف، قالت انه لشرف لي ان اكون هنا الليلة بين هذا الجمع الجميل ونخبة من روح الكويت الجميلة.

وأكدت ان الشيخ د. احمد الناصر، هو نموذج في التفاني الكامل بخدمة بلده، وبينت انه منذ وصولها الكويت التقت بعائلة رائعة وهي الدعم الحقيقي للشيخ د. احمد الناصر، مبينة ان دراسته في فرنسا لم تمنعه عندما سمع نداء بلده ابان الغزو الغاشم من العمل والمساهمة في دعم القضية وحرية الكويت، موضحة انه تم تكريم سمو الشيخ ناصر المحمد من قبل الجمهورية الفرنسية مرتين، الأولى في العام 2006 بوسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير، وفي عام 2010 بوسام الاستحقاق الوطني، مؤكدة دوره في الاستماع الى مبادرتنا وأفكارنا على المستويين الدولي والثنائي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاعات حول العالم او التغير المناخي او المبادرات الثقافية.

وختمت ماسدوبوي، كلمتها قائلة: باسم رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، وبموجب الصلاحية الممنوحة لي اقلدكم وسام جوقة الشرف برتبة فارس.

