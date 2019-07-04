وطن النهار

رام الله- «كونا»: قال وفد وزارة التربية أمس الاربعاء انه يواصل استكمال إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للالتحاق بالعمل في مدارس الوزارة بالكويت.

واوضح رئيس الوفد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الاداري فهد الغيص في تصريح لـ«كونا» ان «وفد الوزارة بدأ السبت الماضي بالتعاقد مع معلمين ومعلمات للعمل في مدارس الوزارة».

وأضاف الغيص «أجرينا مقابلات مع مجموعة من المعلمين والمعلمات المتقدمين للوظائف التعليمية تم التعاقد في اول يوم مع مجموعة منهم في رام الله ومن ثم توجهنا الى نابلس والخليل وتعاقدنا مع مجموعة أخرى».

وقال انه تم التعاقد حتى الان مع 60 معلما ومعلمة من الضفة الغربية بعد اجتيازهم الاختبار والمقابلة في تخصصات اللغة الإنكليزية والفرنسية والتربية البدنية إضافة الى العلوم بفروعه المختلفة من الرياضيات والاحياء والفيزياء والجيولوجيا.

واوضح ان أعضاء الوفد الـ13 سيتوجهون غدا الى قطاع غزة لمقابلة مجموعة أخرى من المعلمين والمعلمات موضحا انهم يتعاملون مع فلسطين وليس مع مدن او مناطق وان العدد الإجمالي للتعاقد هذا العام يبلغ 300 من فلسطين.

واضاف ان هذا العام الثالث الذي توفد فيه وزارة التربية بعثة الى فلسطين للتعاقد مع معلمين ومعلمات في تخصصات تركز معظمها في العامين الماضين على العلوم بفروعه.

وكان أعضاء البعثة قد التقوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والكويتي. وأشاد الرئيس عباس خلال استقباله مساء الاثنين الماضي بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية بالمواقف التاريخية للكويت اميرا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية «وفا» ان الرئيس تحدث خلال اللقاء عن المعلم الفلسطيني الذي سيذهب للعمل في الكويت سيكون جسرا لتعزيز العلاقات الأخوية ونقل صورة فلسطين المشرقة.

وثمن عباس زيارة وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية واهتمامها بالتعاقد مع المعلم الفلسطيني المشهود له بالكفاءة والتميز.

ونقلت «وفا» عن رئيس الوفد الكويتي اشادته بالحفاوة التي حظي بها الوفد في فلسطين والتي تدل على محبة الشعب الفلسطيني وتقديره للكويت ومواقفها تجاه الشعب الفلسطيني. والتقى أعضاء البعثة اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي شدد على أهمية الزيارة لما فيها من دعم للشعب الفلسطيني والتضامن مع قضيته في ظل الظروف الصعبة جراء الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل اشتية حسب بيان صدر عن مكتبه «خالص التحيات للكويت أميرا وحكومة وشعبا على موقفها النبيل والشجاع بعدم ذهابها ومشاركتها في ورشة البحرين رغم كل الضغوط التي تعرضت لها فهذا موقف عروبي ووطني سيسجله التاريخ».

وأطلع رئيس الوزراء البعثة على توجهات الحكومة لمعالجة قضايا التعليم وتطويره مشيرا إلى أنها مبنية على استراتيجية الانتقال من التعليم الى التعلم.

واضاف البيان أن الغيص أطلع رئيس الوزراء على تفاصيل وآلية التعاقد مع المعلمين الذين بلغ عددهم لهذا العام 300 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات مؤكدا السعي لزيادة العدد بالمستقبل.

