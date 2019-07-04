وطن النهار

أكدت مراقب بإدارة ضمان الجودة وعضو فريق ديوان المحاسبة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الآسوساي» سلمى العيسى أن الاجتماع الذي سيستضيفه الديوان خلال الفترة 21-24 يوليو 2019 سيشارك به 11 جهازا رقابيا آسيوياً

بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة للأسوساي وأعضاء لجنة التدقيق.

وقالت العيسى ان جدول أعمال الاجتماع سيتناول العديد من التقارير حول مجموعة من الأنشطة والمشاريع واللجان ومجموعات العمل، كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب ممثلي الآسوساي في مجلس مديري الانتوساي للفترة 2019-2025.

وأضافت أن مجموعة من ممثلي المشاريع التطويرية في ديوان المحاسبة سيشاركون على هامش الاجتماع للتعريف عن إنجازاتهم وأنشطتهم، وتتمثل المشاريع التطويرية بفريق مشروع إنشاء وتطوير وتطبيق إطار الوطني لديوان المحاسبة بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وفريق نشر الثقافة المعرفية.

