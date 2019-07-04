وطن النهار

أقامت الهيئة العامة لشؤون القصّر يوما مفتوحا صباح امس لأبنائها القصّر والمشمولين برعايتها في صالة العاب انفنيتي في مجمع 360.

واقيمت الفعالية في اطار المنهجية التي تتبعها الهيئة لتعزيز التواصل الاجتماعي مع القصّر والمشمولين برعايتها ولتوفير افضل سُبل الرعاية والترفية لهم، حيث تم حجز صالة الألعاب المخصصة للأطفال بالكامل لأبناء الهيئة ليقضوا وقتا ممتعا في اللعب واضافة جو من المرح والسرور، وتسعى الهيئة دائما الى اختيار وتنظيم افضل للفعاليات التي تسهم في جذب اكبر عدد ممكن من ابنائها القصر والمشمولين برعايتها للاستفادة مما تقدمه الهيئة من انشطة مختلفة ومتنوعة.

وتحرص الهيئة على اقامة بعض الفعاليات لأبنائها مثل العرض المسرحي والمسابقات المسلية والرسم على الوجوه مع تواجد الشخصيات المحببة للأطفال، وقاموا باستلام وجبات كاملة ومتنوعة مخصصة لهم.

