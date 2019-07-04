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أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني ان شخصا يحمل سلاحا ابيض حاول الاعتداء على القنصلية المصرية بمنطقة السلام أمس، وتم تسليمه الى الشرطة للتحقيق معه ومعرفة دوافع ما قام به.

وقال القوني خلال جولة قام بها امس على مبنى القنصلية: شهد المبنى صباح امس واقعة تعدي أحد الأشخاص عليها وإطلاقه تهديدات بتفجيرها، وتمت السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاح أبيض ولم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته.

واستطرد القوني قائلا: أنه أجرى اتصالا بمساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم ضاري العجران في هذا الشأن، الذي اكد اتخاذ السلطات الكويتية اللازم تجاه الواقعة وتوفير الحماية اللازمة لمقر القنصلية.

