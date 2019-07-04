الاخيرة

تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة في قانون الاتجار البشر استندت اليه محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد بالغاء الحكم الصادر بحبس شقيق رجل اعمال سوري هارب خارج الكويت 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته من تهمة جناية «تهريب المهاجرين» وتعديل التهمة الى جنحة وهي إعانة شقيقه رجل الاعمال على الفرار والاكتفاء بحبسه سنة عن تلك التهمة. وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم انه ارتكب مع آخرين تهريب المهاجرين بان دبروا خروج المتهم «رجل الاعمال السوري» من الكويت ودخوله الى العراق بصورة غير شرعية حال كونه ليس من رعايا الدولة الاخرى او المقيمين فيها اقامة دائمة وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية قدرها 20 الف دولار اميركي بأن اتفق رجل الاعمال مع آخرين على ذلك ونقله شقيقه المتهم الى حيث التقيا الى سائق الشاحنة الذي تولى اخفاءه بالشاحنة قيادته واخراجه من منفذ العبدلي الحدودي وادخاله الاراضي العراقية دون اتباع الاجراءات المقررة للخروج من الكويت حال كونهم أكثر من شخصين وخطط لها واشرف على تنفيذها رجل الاعمال من العراق.

واضافت انه مع آخرين اعانوا رجل الاعمال السوري المحكوم عليه حضوريا في القضية حصر حولي بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وقضية اخرى بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والصادر ضده امري المنع من السفر بان قاما بتهريبه خارج الكويت.

وحضرت المحامية انعام حيدر امام المحكمة مؤكدة بمخالفة القانون رقم 91/2013 ومخالفة بروتوكول مكافحة تهريب المتهجرين الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 15/11/2000 الذي هو اساس قانون91/2013 فالمهاجر هو شخص اقام في دولة اجنبية لاكثر من سنة بغض النظر عن الاسباب سواء كانت طواعية او كرها وسواء بطريقة نظامية او غير نظامية، فهو شخص يعرض نفسه لمخاطر الموت والضياع في موطن المهجر سواء الفترة طويلة، أو قصيرة، فالدافع هو البحث عن سبل اوفر واكثر رفاهية في بلد المهجر.

