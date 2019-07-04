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أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد عبدالله الديين أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات يسخر جميع الإمكانيات والجهود لتعزيز برامج المكافحة والوقاية من آفة المخدرات حيث يقوم القطاع والإدارات المختصة فيه على تنفيذ حملات أمنية ومداهمة مستمرة على أوكار المخدرات لردع المجرمين من تجارها ومروجيها. وثمن الديين الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، مشيراً إلى دعم وتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام لمواجهة تلك الآفة والمعالجة لتأثيراتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية واستمرار الجهود التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي في مواجهة الجريمة المنظمة وعلى رأسها مكافحة المخدرات واستهداف الآليات لتحسين نشاط وبرامج المواجهة وتطوير التطبيقات الوقائية من المخدرات وتحقيق الأرضية الرادعة في مواجهة هذه الآفة. وقال ان قطاع الأمن الجنائي وبدعم من الأجهزة الأمنية المساندة في الربع الثاني احبط عمليات اختراق منافذ البلاد لتمرير المواد المخدرة بأنواعها ونشاط المروجين امتداداً إلى مكافحة التصنيع المحلي، حيث تم تقليص نشاط التجار والمروجين وضبط الضالعين لتلك الجرائم وإحالتهم إلى سلطات التحقيق ما يؤكد مسؤولية أجهزة قطاع الأمن الجنائي والأجهزة المساندة له في مواجهة التحديات أمام سوق تعاطي المخدرات والاتجار بها.

مشيرا الى ان هذه الجهود اسفرت عن ضبط 159?136 كيلوغراما حشيش و48?679 كيلوغراما شبو الى جانب 12?725 كيلوغراما من الهيروين. وذكر الديين ان الجهود التي بذلها القطاع اسفرت كذلك عن ضبط 23?13 كيلوغراما ماريغوانا وجرام كوكايين اضافة الى 58?566 كليوغراما كيميكال، مشيرا كذلك الى ضبط 929232 حبة مؤثرات عقليته الى جانب 889 زجاجة خمر.

